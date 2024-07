- Jeżeli spojrzymy na mapę Warszawy z tamtego czasu, Aleje Jerozolimskie dzieliły miasto mniej więcej na dwie połowy pod względem powierzchni zabudowy i ilości mieszkańców - opowiadał. Mieszkańcy północnej części miasta mieli do dyspozycji most Śląsko-Dąbrowski i Gdański. Dla tych z południa pierwszą przeprawą był dopiero most Poniatowskiego.