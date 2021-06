Nowe zasady Biegu Powstania Warszawskiego: starty w turach, limit uczestników, jeden dystans

Bieg Powstania Warszawskiego odbędzie się 7 sierpnia - poinformował w poniedziałek ratusz. Rocznicowa impreza wraca po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Uczestników czekają w tym roku nowe zasady, wynikające z wciąż obowiązujących obostrzeń. Pobiegną podzieleni na mniejsze grupy, a do pokonania będzie wyłącznie dziesięciokilometrowy dystans.

Zapisy na 30. edycję Biegu Powstania Warszawskiego ruszają 6 lipca o godzinie 10. Wydarzenie jest drugim z cyklu Warszawskiej Triady Biegowej Zabiegaj o Pamięć. Pierwotnie nadchodząca edycja powinna odbyć się już rok temu, ale nie pozwoliła na to sytuacja pandemiczna. Podobnie stało się także z Biegiem Konstytucji 3 Maja, otwierającym triadę. Ratusz wyjaśnia, że dopiero pod koniec czerwca rząd zmienił przepisy dotyczące masowych imprez sportowych, luzując nieco restrykcje.

Uczestnicy biegu zmierzą się 7 sierpnia z dystansem dziesięciu kilometrów. Nie będzie w tym roku wersji krótszej - pięciokilometrowej. - Trasa będzie tradycyjna. Sportowcy-amatorzy pobiegną ulicami, gdzie w 1944 roku toczyły się bardzo ciężkie walki. Pokonają kolejne kilometry w świetle płonących zniczy, a część trasy znajdzie się w tunelu na Wisłostradzie, gdzie słychać będzie odgłosy walk. Liczę, że 7 sierpnia wspólnie oddamy hołd bohaterom zrywu z 1944 roku - zapowiada wiceprezydent Renata Kaznowska, cytowana w komunikacie urzędu miasta.

Zgodnie z tradycją bieg odbywa się wieczorem. Biegacze pokonują trasę w świetle zniczy, wielu ma na ramionach biało-czerwone opaski lub niesie ze sobą flagi z symbolami Polski Walczącej. Towarzyszą im również grupy rekonstrukcyjne.

Nowe zasady biegu

Udział może wziąć każdy, kto najpóźniej w dniu wydarzenia skończył 15 lat. Przez pierwsze dwa dni rejestracji wpisowe wynosi 60 złotych, później kwota wzrośnie do 70 złotych.

Zapisy będą odbywały się za pośrednictwem miejskiego serwisu Aktywna Warszawa. Urzędnicy ostrzegają, że w tym roku nie będzie zapisów stacjonarnych w biurze zawodów. Zachęcają, by jeszcze przed uruchomieniem rejestracji założyć internetowe konto uczestnika. Zwiększy to nasze szanse na zdobycie pakietu startowego. Ich liczba jest w tym roku ograniczona do czterech tysięcy.

Ratusz wyjaśnia, że podczas biegu uczestnicy zostaną podzieleni na osiem tur. Każda może mieć łącznie po 500 osób. Starty będą rozplanowane co 15 minut. "Wynika to z rządowych przepisów, które zezwalają na organizację imprez na znacznie bardziej rygorystycznych warunkach niż przed pandemią i przy zachowaniu reżimu sanitarnego" - czytamy w komunikacie.

Zawodnicy będą zobowiązani do przestrzegania przypisanych im tur. Ich zmiana nie będzie możliwa bez zgody organizatora. Po stawieniu się na miejscu będą identyfikowani po numerze startowym, który będzie zawierał również oznaczenie tury. Porządkowi będą zezwalali na wejście na start tylko osobie z właściwym numerem startowym.

Czy limit będzie obejmował osoby zaszczepione? "Nie zamierzamy dzielić szczepionych i niezaszczepionych, biegniemy wspólnie, ale każdy kto w biurze zawodów dobrowolnie okażę kod QR lub zaświadczenie będzie przez nas jedynie policzony (nie gromadzimy jego danych) jako zaszczepiony i dostanie bonus w biurze zawodów podczas okazywania pakietu startowego" - wyjaśniają organizatorzy. "Po co nam liczba zaszczepionych? Gdy znowu nagle, jak do tej pory bywało zmieni się limit osób na imprezach sportowych, zaszczepieni nie będą się do niego wliczać" - wskazują.

Śladem powstańczych walk

Trasa biegu prowadzi ulicami Starówki, Powiśla i Nowego Miasta. Uczestnicy rozpoczną zmagania na Bonifraterskiej, skąd pobiegną do Miodowej i dalej Krakowskim Przedmieściem i Karową. Następnie biegacze skręcą w Dobrą, Lipową do Browarnej, Topiel i Kruczkowskiego. Po skręcie w ulicę Ludną skierują się do Czerniakowskiej, a następnie pobiegną Wilanowską do Wioślarskiej, Wybrzeżem Kościuszkowskim (w tym tunelem Wisłostrady) do Krajewskiego, Zakroczymskiej i mety na ulicy Konwiktorskiej.

Limit na pokonanie dziesięciokilometrowego dystansu wynosi półtorej godziny.

"Wszyscy, którzy ukończą rywalizację otrzymają pamiątkowy medal, który będzie nie tylko odnosił się do walk powstańczych, ale również do triady biegowej w dobie pandemii. Medal zostanie zaprezentowany wkrótce" - zapowiada ratusz.

Urząd miasta poszukuje również wolontariuszy, którzy wesprą organizatorów biegu. Zgłaszać mogą się osoby, które ukończyły 13. rok życia. Zapisy trwają do 24 lipca. Zainteresowani powinni wypełnić formularz na stronie Aktywna Warszawa.

