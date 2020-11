Protestujący przedzierają się podwórkami. Policja zablokowała ich na placu Unii

- Na placu Konstytucji policjanci próbowali wyprzedzić protestujących i zablokować im drogę na początku ulicy Waryńskiego. To się jednak nie do końca udało. Część osób przebiegła dalej. Kiedy policjanci uformowali coś na kształt kordonu, został on znów otoczony przez protestujących. W blokadzie stworzyła się wyrwa przez którą przeszły kolejne osoby – relacjonuje Mateusz Szmelter z tvnwarszawa.pl.

Dodaje, że policjanci nie interweniują, kiedy protestujący przechodzą chodnikami.