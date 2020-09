Drogowcy chcą puścić tranzyt przez Ursynów. Mieszkańcy podpisują się pod petycją, radni zwołują sesję

Co ten plan oznacza dla dzielnicy? Można to sobie łatwo wyobrazić, jeśli przyjmie się założenie, że ruch na S2 będzie podobny do tego, który znamy z trasy S8 po drugiej stronie miasta. Strumień aut, w tym ciężarówek, wleje się w nieprzystosowane do takiego natężenia i obciążenia ulice. Wszystko stanie w korkach, mieszkańcy Kabat zostaną odcięci od Mokotowa. Zagrożone będzie bezpieczeństwo pieszych, w tym uczniów wielu szkół, przy których są przejścia bez sygnalizacji świetlnej.