Z lewego pasa wypadła na awaryjny, auto rozbiło się na barierach. Nagranie kolizji na S8

Do kolizji doszło w poniedziałek po godzinie 9 na trasie S8 na odcinku pomiędzy Radzyminem a Warszawą. Autor nagrania relacjonował, że zarejestrował tę sytuację w drodze powrotnej z Mazur po długim weekendzie.

Na udostępnionym nam filmie widać, że kobieta straciła panowanie nad autem około 2,5 kilometra przed węzłem Zielonka. Jej samochód, jadący lewym pasem jezdni, na łuku zjechał nagle na prawą stronę i uderzył z impetem w bariery. Na podstawie filmu można wywnioskować, że niewiele brakowało, by doszło do zderzenia z jadącym prawym pasem samochodem dostawczym. Na szczęście nie było żadnych samochodów, które jechałyby za kierującą. Gdy pan Andrzej dojechał do rozbitego auta, stało już ono w poprzek pasów awaryjnego i prawego. Wokół leżały porozrzucane elementy zderzaka i karoserii.