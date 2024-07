Hazard w kontenerze. Zatrzymano 64-latkę

- W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze weszli do kontenera, w którym znajdowało się pięć włączonych automatów. Na części z nich grali klienci nielegalnie działającego salonu. Mundurowi zabezpieczyli pieniądze pochodzące prawdopodobnie z przestępczego procederu. Do sprawy zatrzymano 64-letnią kobietę pochodzącą z powiatu pruszkowskiego - przekazała asp. Agnieszka Dzik z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

Podejrzanej grozi więzienie

Podejrzana usłyszała zarzut z art. 107 Kodeksu karnego skarbowego, który mówi o urządzaniu lub powadzeniu gier hazardowych wbrew obowiązującym przepisom. Przestępstwo to jest zagrożone karą grzywny albo karze więzienia do lat trzech albo obu tym karom łącznie. Kobieta po wykonanych czynnościach została zwolniona do domu tego samego dnia.