Pierwszy pacjent zostanie zaszczepiony na COVID-19 w szpitalu MSWiA

- 26 grudnia wieczorem przyjadą do Polski szczepionki, 10 tysięcy sztuk. W jednej ze składnic Agencji Rezerw Materiałowych zostaną przepakowane i trafią do dwóch hurtowni, skąd 27 grudnia rano trafią do 72 szpitali. W jednym z nich jesteśmy. To tutaj zostanie zaszczepiony pierwszy pacjent - powiedział podczas wtorkowej konferencji na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie szef kancelarii premiera, a także pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk.

300 tysięcy do końca grudnia

Jak zapowiedział Dworczyk, do końca grudnia trafi do Polski jeszcze kolejne 300 tysięcy szczepionek, a potem do końca stycznia będzie ich 1,5 miliona, co pozwoli na zaszczepienie do końca stycznia około 750 tysięcy pacjentów. W sumie Polska zamówiła powyżej 60 milionów dawek szczepionki, co daje możliwość zaszczepiania ponad 30 milionów osób.