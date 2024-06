Te wybory to miało być jego być albo nie być

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Wynik Biedronia

Jak oceniał jeszcze na początku tego tygodnia prof. dr hab. Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego tegoroczne wybory do PE dla Biedronia stanowiły "być albo nie być" jako jednego z liderów Lewicy. - Gdyby tu nie otrzymał mandatu, to byłby przyczynek do korekt w kierownictwie i to jego kosztem - mówił politolog.