Trwa protest w warszawskim pogotowiu. Wojewoda mazowiecki wzywa na pomoc wojsko

Wojewoda mazowiecki poprosił MON o oddelegowanie żołnierzy do obsady karetek pogotowia. Chodzi o 40 pojazdów w dniach od 2 do 16 września. Jak ustaliliśmy, pierwsi żołnierze WOT pojawili się już w Meditransie.

"Wojewoda Mazowiecki zwrócił się do Ministra Obrony Narodowej z prośbą o oddelegowanie żołnierzy Wojska Polskiego posiadających kwalifikacje ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu, wynikające z przepisów ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, do zapewnienia obsady dyżurowej w 40 zespołach ratownictwa medycznego w terminie od 2 do 16 września br. z możliwością przedłużenia do 30 września" - poinformowało biuro prasowe wojewody.