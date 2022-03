"Poczuliśmy, że samolot się kiwa w specyficzny sposób". Prezydent Duda o awaryjnym lądowaniu

- W trakcie lotu, dosłownie po 10 minutach od wylotu z Warszawy, nagle podeszła do mnie pani stewardessa i powiedziała mi, że jest problem z samolotem, i że doszło do uszkodzenia jakiegoś urządzenia w samolocie, które powoduje, że samolot jest niestabilny - mówił prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do awaryjnego lądowania maszyny, którą leciał na spotkanie z Joe Bidenem w Rzeszowie.

W piątek samolot z Andrzejem Dudą na pokładzie musiał zawrócić na Lotnisko Chopina z powodu usterki. Maszyna leciała do Rzeszowa, gdzie planowano spotkanie prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Ostatecznie prezydent Duda odleciał inną maszyną. Do incydentu odniósł się już po spotkaniu z amerykańską głową państwa.

"Samolot kiwał się w specyficzny sposób"

- W trakcie lotu, dosłownie po 10 minutach od wylotu z Warszawy, nagle podeszła do mnie pani stewardessa i powiedziała mi, że jest problem z samolotem, i że doszło do uszkodzenia jakiegoś urządzenia w samolocie, które powoduje, że samolot jest niestabilny. Rzeczywiście, za moment poczuliśmy, że samolot się kiwa w specyficzny sposób - relacjonował prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z dziennikarzami w Rzeszowie.

Jak dodał, pilot zdecydował o powrocie do Warszawy, gdzie ma lepsze warunki do lądowania. - Nie dyskutowałem z tym. Taka była decyzja dowódcy załogi. Skoro taką decyzję podjął, widocznie była to decyzja uzasadniona. Nie była to dla mnie miła okoliczność, bo chciałem osobiście przywitać prezydenta Joe Bidena - mówił prezydent Duda.

Prezydent podkreślił, że "są sytuacje, których nie da się przewidzieć" . - Zostanie to dokładnie sprawdzone, jakie były przyczyny - powiedział. Dodał również, że lądowanie w Warszawie było spokojne i bezpieczne. - Przesiedliśmy się cała delegacją do samolotu zapasowego. Na szczęście już mamy takie możliwości w Polsce, że mamy wysokiej jakości samoloty. Do Rzeszowa przylecieliśmy najszybciej, jak to możliwe - podsumował Andrzej Duda.

Sprawę zbada komisja

Jak podało Dowództwo Generalne w komunikacie na Twitterze, w piątek około 13 podczas lotu do Rzeszowa o statusie HEAD samolotem Boeing 737 należącym do 1. Bazy Lotnictwa Transportowego "wystąpiła niesprawność uniemożliwiająca kontynuowanie lotu". "Dowódca załogi zgodnie z procedurą podjął decyzję o powrocie na lotnisko startu Warszawa Chopina" – poinformowało DGRSZ.

"Lądowanie przebiegło bez zakłóceń. Pasażerowie odbyli lot do Rzeszowa samolotem zapasowym. Zdarzenie będzie weryfikowane przez komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego" – zapowiedziało Dowództwo.

Autor:dg/r

Źródło: tvnwarszawa.pl