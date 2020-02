Podróbki znanych marek warte miliony złotych. Trzy osoby zatrzymane

Worki z "naprasowankami"

Sprawdzono magazyn znajdujący się na prywatnej posesji i zabezpieczono blisko 4,6 tysiąca produktów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi oraz 7 worków wypełnionych "naprasowankami", które prawdopodobnie miały zostać naniesione na ubrania. Według Izby, szacunkowa wartość rynkowa podróbek, które zostały zajęte to ponad 5 milionów złotych.

"Podczas działań zatrzymano na gorącym uczynku trzech mężczyzn w wieku od 18 do 46 lat. Jeden z zatrzymanych był właścicielem towaru, pozostali pracownikami. Podczas przesłuchania przyznali, że podrobiona odzież i galanteria miała być sprzedana. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzut dotyczący wprowadzania do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi" - podała warszawska IAS.

Postępowanie w sprawie prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy. Podróbki trafiły do magazynu depozytowego. Wprowadzanie do obrotu towaru z podrobionymi znakami towarowymi jest przestępstwem i za ten czyn ustawa Prawo własności przemysłowej przewiduje karę nawet do 5 lat pozbawienia wolności.