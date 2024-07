Zatrzymali dwóch mężczyzn, grozi im więzienie

- 21-latek jest podejrzany o to, że wziął udział w bójce, w której naraził inne osoby na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. Za popełnione przestępstwo grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności - poinformowała policjantka. - 24-latek jest podejrzany o to, że wziął udział w bójce, w której użyto noża wobec 39-letniego mężczyzny, powodując u niego obrażenia w postaci ran kłutych. Za popełnione przestępstwo grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności - dodała.