"Oddaje hołd tym, którzy zginęli, przypomina o konsekwencjach obojętności"

Mural inspirowany zdjęciem

Na uroczystości odsłonięcia, autor muralu, Wilhelm Sasnal opowiedział o procesie jego tworzenia oraz o źródłach inspiracji. Przygotowując się do tworzenia pracy natknął się na zdjęcia ludzi, wyciąganych z bunkra i ukrycia w czasie powstania w getcie. – Oni wychodzili w otoczeniu niemieckich żołnierzy, którzy ewidentnie mieli z tego ubaw. Szokujące były te miny, te grymasy Niemców – opisał Sasnal. Dodał, że to była sekwencja powiązanych ze sobą zdjęć. - Znalazłem zdjęcie, które było dosyć przerażające. Jedną z wychodzących kobiet szarpał Niemiec. On jest jakby nad nią. Pomyślałem sobie, że to tak jakby wisiało nad nią jakieś zło, coś nieuniknionego. To był pomysł na mural – opowiadał artysta.