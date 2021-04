"Mazowsze nie otrzymało jako samorząd wojewódzki ani złotówki". Wnioski dotyczyły szpitali

Trzy odrzucone wnioski dotyczyły szpitali

Jak wyjaśnił, pierwszy z nich dotyczył budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomiu. - W tym Radomiu, w którym były w ostatnim czasie olbrzymie problemy z dostępem do SOR-u - przypomniał. Podkreślił, że szpital wojewódzki na Józefowie w Radomiu wymaga pilnej budowy nowego SOR-u. - Na to jest nam potrzebna kwota 80 milionów złotych, a usłyszeliśmy kolejny raz: nie - powiedział Struzik.

Drugi projekt, o którym mówił marszałek, to ośrodek radioterapii w Płocku. - Niezbędny do tego, żeby w sposób kompleksowy leczyć nowotwory - zaznaczył Struzik. Jak dodał, przed wyborami w 2019 roku były zapowiedzi strony rządowej i deklaracje byłego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, że na ten ośrodek pieniądze rządowe się znajdą. Marszałek poinformował, że po wyborach zapowiedzi te "odpłynęły" i również ten projekt "nie znalazł uznania strony rządowej".

"Rząd będzie dzielił te pieniądze, jak będzie chciał"

- Jesteśmy oburzeni, że nie ma możliwości wsparcia ze strony rządowej - mówił Struzik. - Jestem też oburzony treścią pisma, które otrzymaliśmy z kancelarii premiera - dodał. Wyjaśnił przy tym, że poprzednie rozstrzygnięcie samorząd województwa zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem kancelarii premiera. - Odpowiedź, jaką dostaliśmy, można streścić w następujący sposób: to są pieniądze rządowe, rząd ma upoważnienia, to jest organ wykonawczy i będzie ten rząd dzielił te pieniądze, jak będzie chciał - relacjonował marszałek. Jego zdaniem, na podanych przykładach widać "klucz polityczny" w przyznawaniu pieniędzy z RFIL.

"Wpieranie samorządów bez względu na ich barwy partyjne"

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W obecnej turze konkursu do dyspozycji jest 1,65 mld zł, z czego województwo mazowieckie otrzymało łącznie 227 199 064,56 zł. To, ile dofinansowania otrzymała konkretna gmina, można sprawdzić za pomocą wyszukiwarki na stronie rządu.