Wyciekły pytania maturalne? Jest śledztwo prokuratury

- Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie ujawnienia osobom nieuprawnionym treści arkuszy egzaminacyjnych przeznaczonych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego – poinformowała nas Mirosława Chyr, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Jak dodała, chodzi o egzaminy z języka polskiego, który odbył się 8 czerwca oraz z matematyki, do którego uczniowie podeszli dzień później. - Jest to czyn kwalifikowany z artykułu 266 paragraf jeden Kodeksu karnego – sprecyzowała prokurator.

Jeżeli w sprawie ktoś usłyszy zarzuty, będzie mu groziło do dwóch lat więzienia.

Zawiadomienie złożyła CKE

Przypomnijmy, w poniedziałek 8 czerwca rano , jeszcze przed rozpoczęciem egzaminu pisemnego z języka polskiego, na Podlasiu odnotowano nagły wzrost wyszukiwań haseł związanych z "Weselem" Stanisława Wyspiańskiego. Kilka godzin później okazało się, że ta lektura była jednym z dwóch tekstów do wyboru na egzaminie dojrzałości.

Czy doszło do wycieku?

Czy doszło do wycieku? Twitter

Wykres obrazujący wzrost zainteresowania tematem rozpoczął dyskusję na temat tego, czy doszło do przecieku maturalnego. Dyskusja była gorąca, bo przed poniedziałkowym rankiem właściwie nie wyszukiwano frazy "wesele elementy fantastyczne" . Nagłą popularność hasło zyskało około godziny 7 rano.

Nieczęsto dochodzi do przecieków

W 2018 roku doszło do wycieku zadań z języka polskiego - również na egzaminie gimnazjalnym. Wtedy temat wypracowania uczniowie opublikowali na Twitterze na 20 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Czy egzamin zostanie unieważniony?

Maturzyści obawiają się, że ewentualny wyciek może być powodem do unieważnienia egzaminu dojrzałości. Jednak dyrektor CKE w rozmowie z tvn24.pl uspokajał. - Na pewno nie dojdzie do unieważnienia matury w całej Polsce – zapewnił Marcin Smolik. - Jeśli jednak potwierdzi się, że w jakiejś szkole czy grupie uczniów był wcześniej dostęp do pytań, tam unieważnienie matury jest możliwe - zastrzegł.