Korwin-Mikke spowodował kolizję. Od 13 lat nie ma uprawnień

Do zderzenia osobowego fiata z ciężarową scanią doszło w poniedziałek 22 grudnia na ulicy Kraszewskiego w Otwocku. RMF24 podało, że za kierownicą fiata siedział poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke, co potwierdziliśmy w rozmowie z samym zainteresowanym. - Kolizja to zbyt wielkie słowo jak na to zdarzenie. Po prostu zawadziłem o ciężarówkę. Wielkość tego zdarzenia jest średnia. Ten drugi kierowca musiał jednak wezwać policję, bo miał auto w leasingu - przekazał nam wtedy Korwin-Mikke, który próbował nas zniechęcić do pisania na ten temat.