Szpital Południowy wstrzymał przyjęcia nowych pacjentów

Szpital Południowy wstrzymuje przyjęcia

Tymczasem kilka godzin później miasto poinformowało, że Szpital Południowy już wstrzymał przyjęcia nowych pacjentów. Obecnie przebywa tam 270 chorych, w tym 42 pod respiratorami. Jak wyjaśnił urząd, oznacza to ogromny jednoczesny pobór tlenu, co skutkuje przekroczeniem wydajności instalacji tlenowej, która była zaprojektowana na zupełnie inne warunki. "W Szpitalu Południowym hospitalizowani są głównie niezaszczepieni mieszkańcy Mazowsza" - przekazano.

Magistrat podkreślił również, że w szpitalu na bieżąco pracuje i monitoruje sytuację zespół specjalistów, a urząd Warszawy we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim prowadzą rozmowy celem przyjęcia najbardziej optymalnych rozwiązań. Władze miasta rekomendują rewizję decyzji ministra zdrowia i zmniejszenie liczby łóżek w placówce do maksimum 196 zwykłych i 50 respiratorowych. Apelują też do rządu o pilne działania nakłaniające do szczepień przeciw COVID-19. "Z danych ze Szpitala Południowego wynika, że większość osób hospitalizowana w placówce jest niezaszczepiona" - podkreślono.