Dziecko przyszło na świat w samochodzie

Informacja o rodzącej kobiecie dotarła do służb w czwartek po południu. Dyżurnego policji poinformował mieszkaniec powiatu kozienickiego, który wiózł ciężarną żonę do szpitala. Zgłoszenie trafiło do Komendy Powiatowej Policji w Grójcu, ponieważ kierujący renaultem jechał drogą krajową numer 79 w powiecie grójeckim. Przyszły ojciec bał się, że przez korki na drodze nie dotrze do placówki na czas, więc poprosił policjantów o pomoc.