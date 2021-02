Kierowca usłyszał wołanie o pomoc. W naczepie tira jechało 11 osób, w tym dzieci

Kiedy kierowca ciężarówki usłyszał wołanie o pomoc dobiegające z wnętrza pojazdu, w naczepie znajdowało się 11 osób, w tym dwoje dzieci. Policja podała, że to grupa obywateli Afganistanu, którzy nie mieli żadnych dokumentów. Zostali zatrzymani.

Do zdarzenia doszło w czwartek kilka minut po godzinie 8. Jak przekazał rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim Marcin Zagórski, oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie, że w naczepie ciężarówki zaparkowanej przy drodze krajowej numer 50 w Grębiszewie, mogą być ludzie.

11 obywateli Afganistanu bez dokumentów

Wsiedli w Rumunii, jechali do Niemiec

- Z oświadczeń cudzoziemców wynika, że do pojazdu wsiedli w Rumunii dzięki pomocy nieznajomego mężczyzny, który miał zorganizować dalszą podróż do Niemiec za kwotę 1500 euro - relacjonowała funkcjonariusza straży granicznej.

Zaznaczyła, że w sprawie został również przesłuchany w charakterze świadka kierowca ciężarówki. - O całym incydencie nie miał pojęcia, do chwili postoju na polskim parkingu. Po zakończonych czynnościach, mężczyźnie zezwolono na kontynuację podróży - podkreśliła Bielec-Janas.

Mogą trafić do strzeżonego ośrodka

Wobec wszystkich zatrzymanych osób wszczęto postępowanie przygotowawcze z artykułu 264 paragraf 2 Kodeksu karnego, czyli przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom podstępem we współdziałaniu z innymi osobami. - Wobec cudzoziemców rozpoczęto także procedurę administracyjną zmierzającą do zobowiązania cudzoziemców do powrotu - dodała Dagmara Bielec-Janas.