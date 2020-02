Po awarii ciepłowniczej gorąca woda zalała policyjne koszary. Zginęły psy. "Utraciliśmy sześciu niebieskich braci"

Wsparcie psychologiczne dla opiekunów

- To największa tragedia dla opiekunów, dla których zwierzęta były kimś więcej. To były przyjaźnie. Spędzali razem wiele czasu, dlatego nie mogę zrozumieć teraz kłamliwych komentarzy dotyczących trzymania psów w piwnicy. Piszą o tym osoby, który nie mają minimalnej wiedzy co do faktów – komentuje rzecznik.