"Punkt zwrotny" dla kredytobiorców. Skokowy wzrost

Jak wyjaśniono w komunikacie, wartość BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe oznacza, że w czerwcu 2025 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 47,1 proc. w porównaniu do czerwca 2024 r.

Ile osób wnioskowało o kredyty?

W czerwcu o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 37,47 tys. osób w porównaniu do 27,44 tys. w roku ubiegłym. Oznacza to wzrost o 36,6 proc. rok do roku. W ujęciu miesięcznym zanotowano jednak spadek o 3 proc.

"Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła w czerwcu 2025 r. 477,01 tys. zł i była wyższa o 7,7 proc. niż w czerwcu 2024 r. W porównaniu do maja br. była wyższa o 2,0 proc." - przekazał BIK.

Cytowany w raporcie główny analityk Grupy BIK dr hab. Waldemar Rogowski zauważył, że pomimo wysokich stóp procentowych (obecnie stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego wynosi 5 proc.), "wiele osób nadal wnioskuje o kredyt mieszkaniowy".

"Popyt na kredyt mieszkaniowy rośnie w wyniku pierwszej obniżki stóp procentowych i oczekiwaniu na kolejne. Spadek stóp procentowych, a wraz z nim rosnąca dostępność kredytu mieszkaniowego stały się punktem zwrotnym mobilizującym kredytobiorców do większej aktywności na rynku" - ocenił Rogowski.

Jest rekord

Zwrócił uwagę, że średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego jest najwyższa w historii. Zdaniem analityka "w kolejnych miesiącach rekord średniej wnioskowanej kwoty kredytu zostanie pobity".

BIK Indeks Popytu na kredyty mieszkaniowe to wskaźnik, który mierzy zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi w Polsce. Indeks ten pokazuje, jak zmienia się wartość wniosków o kredyty mieszkaniowe składanych przez klientów indywidualnych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

