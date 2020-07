Ciało w Jeziorku Czerniakowskim. "Mamy podejrzenie, że utonął też drugi człowiek"

Służby wyłowiły z Jeziorka Czerniakowskiego ciało mężczyzny. Na miejscu znalazły jednak dwa komplety ubrań, co znaczy, że mógł on pływać z drugą osobą. Pierwszą informację otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Pomagają strażacy

Dodaje, że mężczyzna był rozebrany jak do kąpieli. - Nie miał więc przy sobie dokumentów - zaznacza policjant. - Ale podczas oględzin na miejscu ujawniono prawdopodobne miejsce, gdzie ten mężczyzna mógł się przygotować do kąpieli. Służby znalazły również drugi komplet odzieży i obuwie. To wskazuje na to, że z tym mężczyzną mogła kąpać się też druga osoba - podał Retmaniak.