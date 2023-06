Kto zabił szefa polskiej policji? Sąd rozpozna apelację w sprawie "Patyka"

Sąd apelacyjny zajmie się w poniedziałek odwołaniami łódzkiej prokuratury od wyroku uniewinniającego Igora M. pseudonim "Patyk" w sprawie zabójstwa byłego szefa policji Marka Papały w 1998 roku. Wcześniej sprawa była odraczana m.in. przez to, że nieobecni byli obrońcy.

Sąd Apelacyjny w Warszawie zajmuje się apelacją łódzkiej prokuratury od wyroku z października 2020 roku, w którym warszawski sąd okręgowy m.in. uniewinnił złodzieja samochodów Igora M. pseudonim "Patyk" od zarzutu zabójstwa byłego szefa policji. Wtedy uniewinniono lub umorzono postępowanie wobec sześciu innych osób, które razem z "Patykiem" zasiadały na ławie oskarżonych, a zarzucono im m.in. kradzieże aut.

Akt oskarżenia m.in. przeciwko Igorowi M., który od kilkunastu lat był świadkiem koronnym, trafił do sądu w maju 2015 roku. Ustalenia prokuratury oparte były na zeznaniach innego świadka koronnego - Roberta P., b. członka grupy, do której należał M. Według tych ustaleń, do zabójstwa Papały miało dojść w wyniku napadu rabunkowego przeprowadzanego przez kilkuosobową grupę, a sprawcy zamierzali ukraść samochód Papały - daewoo espero - i prawdopodobnie nie wiedzieli, do kogo on należy.

Film z oględzin miejsca zabójstwa generała Marka Papały. Na dachu daewoo espero widać ślady rąk i nieznany, błyszczący w świetle przedmiot. To może być łuska Film z oględzin miejsca zabójstwa generała Marka Papały. Były szef polskiej policji zginął w daewoo espero, którym zaparkował wieczorem 25 czerwca 1998 roku na parkingu przy ul. Rzymowskiego w Warszawie, pod blokiem, w którym mieszkał z żoną i córką. Na dachu auta widać ślady rąk oraz tajemniczy, błyszczący w świetle kamery przedmiot. Prokuratura Apelacyjna w Łodzi potwierdza, że ten przedmiot nie znajduje się wśród dowodów zabezpieczonych na miejscu zbrodni. Nie wiadomo zatem czym na pewno jest ten przedmiot. Jedynym dowodem na jego istnienie jest ten policyjny film z 1998 roku. Sprawę badają biegli. tvn24.pl

Prokuratura chciała dożywocia, sąd uniewinnił "Patyka"

W końcu października 2020 roku warszawski sąd okręgowy uniewinnił Igora M. ze wszystkich postawionych mu zarzutów, w tym głównego zarzutu zabójstwa gen. Papały. Wraz z M. - dla którego prokuratura wnioskowała o dożywocie - uniewinniono sześć innych osób. Śledczy postawili im łącznie 38 zarzutów, z czego większość dotyczyła kradzieży samochodów. Robert J., Mariusz M. oraz Tomasz W. oprócz kradzieży oskarżeni byli o dokonanie rozboju na Papale, za co prokuratura żądała 15 lat więzienia.

Jak m.in. wskazywał w 2020 roku sąd okręgowy, obszerne zeznania Roberta P. zawierały niekonsekwencje. - Nie ma najmniejszych wątpliwości, że wersja P. jest sprzeczna co do istoty z dowodami uzyskanymi tuż po czynie od świadków - zaznaczał wtedy sędzia Mariusz Iwaszko, przywołując m.in. zeznania ówczesnych mieszkańców ul. Rzymowskiego, gdzie doszło do zbrodni.

Sam Igor M. podczas tego procesu oceniał zeznania P. jako niewiarygodne i podyktowane przez policję. Według niego, zeznania P. różniły się, gdy składał je najpierw jako podejrzany, potem jako świadek koronny i w końcu na rozprawie.

Sprawa ma ciąg dalszy w sądzie apelacyjnym

We wrześniu ubiegłego roku łódzki prokurator regionalny Jarosław Szubert mówił na pierwszej rozprawie przed SA, że według sądu okręgowego P. "konfabulował", mimo że SO nie dysponował podstawą dowodową do takiego twierdzenia i nie odwołał się także do opinii biegłego ze śledztwa.

Sąd apelacyjny wystąpił wówczas o uzupełniającą opinię, czy treść zeznań Roberta P. przed sądem okręgowym ma wpływ na wcześniejsze wnioski biegłego, którego opinie z lat 2011-2012 dotyczyły tylko etapu śledztwa w tej sprawie.

Z wniosków sporządzonej w grudniu ubiegłego roku uzupełniającej opinii biegłego - do których dotarła PAP - wynikało, że analiza zeznań złożonych przez świadka przed sądem nie dała podstaw do zmiany konkluzji z wcześniejszych opinii sądowo-psychologicznych, a biegły podtrzymał swoje dotychczasowe ustalenia. Biegły uznał m.in., że świadek "był w dobrym kontakcie słownym, nie ujawniał trudności z rozumieniem zadawanych pytań, odpowiadał adekwatnie do ich treści, dobrze koncentrował uwagę". Sąd apelacyjny zapewne jeszcze przesłucha biegłego podczas rozprawy.

W końcu lutego br. rozprawa przed SA nie doszła do skutku, gdyż nieobecni byli obrońcy jednego z oskarżonych. Wówczas sprawę odroczono do połowy kwietnia. Z kolei 18 kwietnia po raz kolejny nieobecna była jedna z adwokatek. Tym razem sąd nałożył na nią dwa tysiące złotych kary. Rozprawę odroczono wtedy do 5 czerwca.

Generała policji Marka Papałę zastrzelono przed domem

Marek Papała, szef polskiej policji od stycznia 1997 roku do stycznia 1998 roku został zastrzelony przy ul. Rzymowskiego w Warszawie 25 czerwca 1998 roku w samochodzie, przed blokiem, w którym mieszkał.

Zbliżenie na dach daewoo espero, w którym zginął Marek Papała. Kamera zarejestrowała błyszczący przedmiot, który może być łuską z pistoletu Igora M. "Patyka". Zbliżenie na dach daewoo espero, w którym zginął Marek Papała. Kamera zarejestrowała błyszczący przedmiot, który może być łuską z pistoletu Igora M. "Patyka".

Proces, w którym zapadł w październiku 2020 roku nieprawomocny wyrok, jest drugim związanym z zabójstwem gen. Marka Papały. W 2009 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił pierwszy akt oskarżenia dotyczący zabójstwa gen. Papały - przeciwko Andrzejowi Z. "Słowikowi" i Ryszardowi Boguckiemu, zarzucający im m.in. nakłanianie do tego mordu.

SO w lipcu 2013 roku uniewinnił Boguckiego i "Słowika", bo uznał, że zebrane dowody były "kruchymi, rozrzuconymi ogniwami, które tylko w swoim przekonaniu prokurator zestawił w mocny łańcuch". - Sąd nie wie, dlaczego zabito generała Marka Papałę - przyznał wtedy sędzia Paweł Dobosz. Warszawska prokuratura odstąpiła wtedy od składania apelacji.

