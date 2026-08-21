Mokotów Duży remont ciepłowniczy i zwężenie Powsińskiej Oprac. Katarzyna Kędra |

Prace na ul. Powsińskiej i utrudnienia dla kierowców Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwrszawa.pl

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"Przebudowa sieci ciepłowniczej w ul. Powsińskiej. Planowane zamknięcie jezdni zachodniej od dn. 21 VIII 2026 r." - znak z taką informacją pojawił się w ostatnich dniach w okolicach centrum handlowego Sadyba Best Mall.

Prace na Powsińskiej Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl

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O szczegóły zapytaliśmy Veolię, która odpowiada za dostawę ciepła i gorącej wody na terenie stolicy.

Jeden z największych remontów

"To jedno z większych zadań remontowo-modernizacyjnych w tym roku. Dotyczy remontu i modernizacji odcinka sieci ciepłowniczej na ul. Powsińskiej od ul. Limanowskiego do ul. św. Bonifacego. To prawie 450 m ciepłociągu o średnicy 300 mm, który biegnie pod ulicą" - wyjaśnił nam w odpowiedzi przedstawiciel spółki Paweł Zbiegniewski.

Jak dodał, na około miesiąc, "z trzech pasów jezdni zachodniej (czyli kierunek do Wilanowa - red.) wyłączone z użytkowania będą dwa". W piątek przed południem zamknięte były dwa skrajnie lewe pasy w obu kierunkach, w miejscu budowy przewiązek.

Miesiąc z utrudnieniami na ulicy Powsińskiej Prace na ulicy Powsińskiej Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwrszawa.pl Prace na ulicy Powsińskiej Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwrszawa.pl Prace na ulicy Powsińskiej Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwrszawa.pl

"Ten odcinek sieci do wymiany został zaplanowany w projektach modernizacyjnych 2026 r. Nasze największe i najbardziej złożone prace na sieci ciepłowniczej możemy prowadzić od maja do września, w tym czasie mieszkańcy odbierają ciepło na potrzeby ciepłej wody użytkowej, a musimy zdążyć wykonać zadania modernizacyjno-remontowe zanim zaczną się dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania" - wyjaśnił Zbiegniewski.