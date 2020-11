"Sporządziła postanowienie o zarzutach dla funkcjonariusza ABW, nie zdążyła ich ogłosić"

Do potrącenia dwóch demonstrantek doszło w poniedziałek 26 października. Kobiety uczestniczyły w trwającym przez kolejny dzień proteście po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej, który mówi o niekonstytucyjności aborcji w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu . Jak informowaliśmy na tvn24.pl, kierowca bmw na skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Goworka staranował kobiety i odjechał z miejsca zdarzenia. Jedna z nich, z lekkimi obrażeniami trafiła do szpitala.

Mężczyzna został zatrzymany już w nocy z poniedziałku na wtorek. Wówczas podawaliśmy, że to 44-letni funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Prokurator nie zdążyła zająć się sprawą

Wyborcza.pl twierdzi, że dotarła do kilku niezależnych źródeł, które potwierdzają, że śledztwem w tej sprawie miała zająć się początkowo Alicja Gajewska z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów. Prokurator miała sporządzić postanowienie o przedstawieniu zarzutów z art. 160 Kodeksu karnego ("Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3" – przyp. red.) i art. 157 par. 2 kodeksu karnego ("Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2").