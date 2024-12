Buspasy pod podwójną kontrolą Źródło: TVN24

Na początku grudnia drogowcy otworzyli kolejny, wyczekiwany przez pasażerów komunikacji miejskiej buspas w ciągu ulicy Głębockiej. To spore ułatwienie dla mieszkańców Białołęki. Ci, którzy wybierają podróż autobusem, dotrą do metra na Bródnie szybciej.

Nowy buspas powstanie na Czerniakowskiej

O plany na wytyczanie kolejnych buspasów zapytaliśmy Tamasa Dombiego, dyrektora Biura Zarządzania Ruchem w stołecznym ratuszu.

- Pracujemy nad buspasami zarówno stałymi, jak i czasowymi. Te drugie są związane z większymi robotami, kiedy mamy do czynienia ze zwężeniami jezdni. W takich sytuacjach wyznaczamy buspasy. W przyszłym roku tego typu utrudnienia wystąpią między innymi na budowie linii tramwajowej w ciągu ulicy Bitwy Warszawskiej czy na skrzyżowaniu Rakowieckiej z aleją Niepodległości - powiedział Tamas Dombi.

Jak poinformował urzędnik, tymczasowy buspas ma zostać wytyczony w ciągu ulicy Czerniakowskiej. Ma to związek z planowaną inwestycją Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Chodzi o drugi etap budowy kolektora Mokotowski Bis pod Wisłostradą na odcinku od Gagarina do Płyty Desantu. Tam ścieki będą przekazywane do kolektora Nadbrzeżnego. Zakończenie inwestycji jest planowane na 2028 rok.

- Czasowa organizacja ruchu na odcinku od Gagarina do mniej więcej Trasy Łazienkowskiej będzie uzgadniania w pierwszej połowie roku. Główne roboty będą wykonywane podczas letnich wakacji. Potem będziemy rozważać, czy utrzymać buspas na całym odcinku, czy tylko na jego części - przekazał Dombi.

Punktowe usprawnienia w ruchu

Przedstawiciel ratusza nie wskazał konkretnej daty, ale chodzi o to, aby wytyczyć buspas na czas najbardziej uciążliwych robót.

W BZRD rozważane są też inne usprawnienia dla ruchu autobusowego. - Chodzi o ułatwienia punktowe, aby autobusy łatwiej przejeżdżały przez skrzyżowania, podobnie jak tramwaje. Priorytet tramwajowy działa już na 200 skrzyżowaniach w Warszawie, autobusowy na razie tylko na kilkunastu. Chcemy, żeby to też się rozwijało. Takie usprawnienie nie wymaga skomplikowanych projektów - wyjaśnił Dombi.

Buspasy się sprawdzają

Buspasy doskonale sprawdziły się w Dolinie Służewieckiej (wytyczony tuż po otwarciu tunelu trasy S2) oraz w ciągu Puławskiej. Tym drugim, najdłuższym w stolicy, codziennie przejeżdżają setki autobusów wypełnionych pasażerami z Piaseczna, Józefosławia, ale także dalszych części Ursynowa.

Jak informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, zaledwie kilka miesięcy po otwarciu buspasa na Puławskiej, na liniach autobusowych 709, 727 i 739 nastąpił wzrost pasażerów o ponad 20 procent. Na takie dane w przypadku ulicy Głębockiej jest jeszcze za wcześnie.

- W przypadku Głębockiej nie przewidujemy szczególnego wzrostu liczby pasażerów. To jest główny dojazd do metra z Białołęki. Głównym jego celem było to, aby dojazd był po prostu szybszy - mówi nam Tomasz Kunert, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego.