Mokotów Karambol na wiadukcie, uszkodzony radiowóz Oprac. Dariusz Gałązka |

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Do zdarzenia doszło przed godziną 6 na wiadukcie Trasy Siekierkowskiej nad ulicą Czerniakowską.

- Doszło tam do kilku zdarzeń drogowych, w których uczestniczyło łącznie 11 pojazdów. Uszkodzony został oznakowany radiowóz policyjny - przekazała podkomisarz Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji.

Karambol na wiadukcie Karambol na wiadukcie Źródło zdjęcia: KSP Karambol na wiadukcie Źródło zdjęcia: KSP Karambol na wiadukcie Źródło zdjęcia: KSP Karambol na wiadukcie Źródło zdjęcia: KSP

Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Jak wskazała policjantka, wszyscy kierowcy uczestniczący w zdarzeniu byli trzeźwi i posiadają uprawnienia.

Przez kilka godzin wiadukt w kierunku centrum był nieprzejezdny.

"Jesienią warunki na drodze potrafią zmieniać się bardzo szybko. Szczególnie niebezpieczne są łuki drogi i wiadukty, gdzie śliska nawierzchnia i mokre liście mogą doprowadzić do poślizgu, a w konsekwencji do zdarzenia drogowego. Dlatego ważne jest, aby odpowiednio zmniejszyć prędkość i unikać gwałtownych manewrów" - ostrzega w komunikacie KSP.