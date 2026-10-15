Karambol na wiadukcie, uszkodzony radiowóz
Do zdarzenia doszło przed godziną 6 na wiadukcie Trasy Siekierkowskiej nad ulicą Czerniakowską.
- Doszło tam do kilku zdarzeń drogowych, w których uczestniczyło łącznie 11 pojazdów. Uszkodzony został oznakowany radiowóz policyjny - przekazała podkomisarz Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji.
Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Jak wskazała policjantka, wszyscy kierowcy uczestniczący w zdarzeniu byli trzeźwi i posiadają uprawnienia.
Przez kilka godzin wiadukt w kierunku centrum był nieprzejezdny.
"Jesienią warunki na drodze potrafią zmieniać się bardzo szybko. Szczególnie niebezpieczne są łuki drogi i wiadukty, gdzie śliska nawierzchnia i mokre liście mogą doprowadzić do poślizgu, a w konsekwencji do zdarzenia drogowego. Dlatego ważne jest, aby odpowiednio zmniejszyć prędkość i unikać gwałtownych manewrów" - ostrzega w komunikacie KSP.