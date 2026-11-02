Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Mokotów

Agresywny kierowca z Porsche stawił się w prokuraturze

|
Sprawa trafiła już do prokuratury
Atak kierowcy na skrzyżowaniu, Warszawa
Źródło wideo: Kontakt24 / Internauta
Źródło zdj. gł.: Kontakt24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Agresywny kierowca Porsche zgłosił się do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów. Stawił się z obrońcą. Usłyszał zarzuty.

O sprawie poinformowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie. K. zgłosił się do prokuratury w poniedziałek 2 listopada.

Chodzi o wydarzenia z 15 października 2026 roku, do których doszło w rejonie ulicy Czerniakowskiej i Alei Witosa w Warszawie. Kierowca Porsche zaatakował starsze małżeństwo podróżujące Toyotą, a następnie mężczyznę, który próbował stanąć w obronie pary. Na nagraniach świadków, które otrzymaliśmy na Kontakt24, widać, jak napastnik bije i kopie poszkodowanych, szarpie się z nimi i wyzywa. Po wszystkim wsiada do samochodu i odjeżdża, nieomal potrącając mężczyznę.

Atak na starsze małżeństwo. Zarzuty dla kierowcy Porsche

Dochodzenie przeciwko Michałowi K. nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w Warszawie. Jak czytamy w komunikacie prokuratury, podejrzany miał zaatakować kobietę, uderzając ją co najmniej dwukrotnie pięścią i otwartą dłonią w głowę, a także łokciem. W wyniku tych ciosów pokrzywdzona upadła na jezdnię. Następnie mężczyzna kopnął ją w prawe udo. Kobieta doznała lekkich obrażeń ciała. Według prokuratury, mężczyzna działał "publicznie z oczywiście błahego powodu, okazując rażące lekceważenie dla porządku prawnego". Ofiarą ataku padł też drugi mężczyzna - mąż kobiety.

Podejrzany miał również kierować groźby popełnienia przestępstwa przeciwko zdrowiu wobec mężczyzny. Groźby te - jak informuje prokuratura - wzbudziły w nim uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione.

Kierowca zaatakował też mężczyznę, który stanął w obronie starszego małżeństwa. Podejrzany miał kilkanaście razy uderzyć go rękami i nogami w klatkę piersiową, doprowadzając do jego upadku na jezdnię. Następnie, odjeżdżając z miejsca zdarzenia samochodem Porsche Cayenne, uderzył zderzakiem w nogi pokrzywdzonego na wysokości kolan. W wyniku ataku mężczyzna doznał lekkich obrażeń ciała. Także te czyny, według prokuratury, zostały popełnione publicznie, z oczywiście błahego powodu i z rażącym lekceważeniem porządku prawnego.

"Wyższy próg kary"

Mężczyzna będzie odpowiadał za naruszenie nietykalności cielesnej, spowodowanie lekkich obrażeń, kierowanie gróźb karalnych i uszkodzenie ciała. Zarzuty obejmują czyny o charakterze chuligańskim.

Wcześniej, jeszcze na etapie poszukiwań kierowcy, do sprawy odniósł się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

"Drogie auto nie daje immunitetu na bandytyzm. Kierowca Porsche, który na Czerniakowskiej uderzył kobietę pięścią w twarz, odpowie za występek chuligański z wyższym progiem kary. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów przejęła dziś akta dotyczące gróźb karalnych oraz bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Znamy już tożsamość sprawcy. Policja namierza go, żeby jak najszybciej doprowadzić go do prokuratury" - napisał w serwisie X.

- Michał K. złożył krótkie wyjaśnienia, wyrażając skruchę w związku z zaistniałym zdarzeniem - poinformował Piotr Antoni Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie. - Podejrzany wskazał także, iż chciał dobrowolnie zgłosić się do jednostki policji tuż po zdarzeniu, jednakże w związku z zainteresowaniem medialnym wokół sprawy oraz pojawiającymi się skrajnie nieprzychylnymi wypowiedziami pod jego adresem, z obawy przed dalszą eskalacją sytuacji odstąpił od niezwłocznego zgłoszenia się do organów ścigania. 

Prokurator wskazał, że 22 października do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, prokuratura mokotowska skierowała wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec poszukiwanego. Decyzja sądu w tym zakresie umożliwiałaby wydanie listu gończego za podejrzanym, a także podjęcie dalszych działań umożliwiających poszukiwanie podejrzanego za granicą, gdzie jak ustaliła policja miał się ukrywać podejrzany. Posiedzenie sądu, na którym wniosek miał zostać rozpoznany, zostało wyznaczone na 30 listopada 2026 roku.

Dozór policji i zakaz kontaktu z pokrzywdzonymi

Ostatecznie wobec podejrzanego prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się i zbliżania się do pokrzywdzonych, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz poręczenia majątkowego w kwocie 20 tysięcy złotych. Prokurator Skiba wskazał, że podejrzany zadeklarował stawiennictwo na każde wezwanie organów ścigania.

- Wobec ustania przesłanek stanowiących podstawę kierowania wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania i zastosowania wolnościowych środków zapobiegawczych jako wystarczających dla zabezpieczenia dalszego toku postępowania, prokurator podjął decyzję o wycofaniu z sądu wniosku z dnia 22 października 2026 roku - wyjaśnił.

Prokurator Skiba przekazał, że Michał K. ma 43 lata, prowadzi własną działalność gospodarczą, nie był uprzednio karany zaś samochód Porsche nie jest jego własnością.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Czytaj także:
Obraz "Dama z wachlarzem"
Przez dekady uznawano ją za zaginioną. Wróciła do Wilanowa
Kultura
Były samorządowiec i jego żona skazani za wyłudzenia od rolników (zdj. ilustracyjne)
"Mieli pełną świadomość". Były radny i żona skazani, w tle miliony złotych
Okolice
Wypadek na drodze krajowej numer 48
Nieprzytomna 19-latka w samochodzie. "Uciskały ją pasy"
Okolice
Zderzenie kilku aut w Radzyminie
Chciała zatrzymać pijanego kierowcę. Obywatelski pościg zakończył się zderzeniem
Okolice
Policyjna akcja "Znicz"
Drogowy bilans weekendu. Jest jedna dobra wiadomość
Ulice
Piesek biegał po S7
Przestraszony pies na ruchliwej trasie. "Co chwilę wbiegał na jezdnię"
Okolice
Pijany kierowca wjechał w stado krów
Wjechał w krowy w Jednorożcu. Żadna nie przeżyła
Okolice
Akcja policji w wypożyczalni w Rzeszowie
Zginął mercedes wart 800 tysięcy. 35-latka zatrzymano, gdy przyszedł po kolejne auto
Białołęka
Policja podczas manifestacji przed siedzibą TK w Alei Szucha
Obrażał policjantów przed Trybunałem. Wyrok zapadł natychmiast
Śródmieście
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Interwencja wobec męża Danuty Holeckiej. Sprawa znajdzie finał w sądzie
Ursynów
Wypadek w Konstancinie-Jeziornie
Miała 2,5 promila, zatrzymała się na drzewach. Pasażerowie ranni
Okolice
Na posesji w Garwolinie odnaleziono ciało mężczyzny (zdjęcie ilustracyjne)
Wyciągnęli ciało z szamba. Pierwsze ustalenia policji
Okolice
Poniedziałkowy poranek przed siedzibą TK
Aleja Szucha zamknięta. Co się dzieje przed Trybunałem?
Śródmieście
Osiedle Modern Mokotów
Z fabryk do biurowców, z biurowców do mieszkań. "Mordor" się zmienia
Dariusz Gałązka
Surowsza kara dla drogowego recydywisty po apelacji prokuratury (zdjęcie ilustracyjne)
Przekroczył prędkość, złamał zakaz, musi opuścić Polskę
Okolice
Nowa siedziba PKP na wizualizacjach
55 metrów wysokości, 14 pięter. Kolejarze pokazali koncepcję nowego biurowca
Dariusz Gałązka
Warszawa, 31.10.2026. Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie
Komendant główny policji pisze do funkcjonariuszy. "Nie pozwolę"
Śródmieście
Bogdan Święczkowski chciał wejść do budynku TK
Święczkowski próbował wejść do Trybunału
Śródmieście
Dzień Wszystkich Świętych w Warszawie
Wypadki, nietrzeźwi kierowcy. Policja o sytuacji na drogach
Ulice
Akcja "Znicz"
Są przy cmentarzach i na drogach. Na to zwracają szczególną uwagę
Ulice
Przystanek WKD Warszawa Raków
Koniec ze wspinaczką po schodach. Przebudują ważny przystanek
Włochy
halooween
Halloweenowa impreza wymknęła się spod kontroli
Praga Południe
Wypadek w miejscowości Rembertów
Uderzył w drzewo. Z wraku auta 20-latka uwolnili strażacy
Okolice
Strażacy interweniowali w stacji kontroli pojazdów w Łomiankach
Kłęby dymu i nietypowa interwencja strażaków
Okolice
Natalia Zakrzewska-Sobczak i Dorota Oyrzanowska
Oklaski, muzyka i śmiech. Tak też mogą wyglądać pogrzeby
Dariusz Gałązka
Wiceminister finansów: w luce VAT zeszliśmy poniżej średniej europejskiej
Ponad 150 spółek, dziesiątki tysięcy fałszywych faktur na 900 milionów
Śródmieście
Potrącenie pieszych w rejonie cmentarza w Kraszewie
Wypadek koło cmentarza. Kierowca potrącił dwie piesze na pasach
Okolice
Mężczyzna miał wedrzeć się z nożem na teren szkoły
Mężczyzna z nożem na szkolnym boisku. "Siał postrach wśród dzieci"
Wola
Zamknięta pergola w Parku Ujazdowskim
"Obiekt wyłączony z użytkowania". O dziwo nie chodzi o plac zabaw
Piotr Bakalarski
Pomnik Syreny oblany białą farbą
Syrenka znów oblana farbą, sprawa w prokuraturze
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki