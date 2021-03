COVID-19 w klasztorze. Kilku braci zachorowało, odwołano rekolekcje

Powodem są zakażenia koronawirusem u kilku zakonników. Do 19 marca klasztor Dominikanów na Służewie pozostaje w częściowej kwarantannie.

"Chorzy bracia są izolowani"

Zakonnicy zawiesili spowiedzi w kościele i odwołali rekolekcje od 14 do 17 marca. Świątynia pozostanie jednak otwarta, a msze św. normalnie odprawiane. W informacji przekazanej PAP w środę przez biuro prasowe archidiecezji warszawskiej podano, że kilku braci zakonnych z klasztoru na Służewie zachorowało na COVID-19.

"Chorzy bracia i ci, którzy mieli z nimi najwięcej kontaktu, są odizolowani od pozostałej wspólnoty klasztornej. Do piątku 19 marca klasztor będzie znajdował się w częściowej kwarantannie, a nasza posługa w kościele zostanie znacznie ograniczona" – czytamy w komunikacie zakonu dominikanów.

"Od 10 do 19 marca zawieszamy sprawowanie spowiedzi w kościele. Bardzo prosimy o korzystanie ze spowiedzi w innych kościołach" – zaapelowali dominikanie.

Rekolekcje odwołane

Odwołali za to wielkopostne rekolekcje parafialne, które od 14 do 17 marca miał głosić kapucyn o. Szymon Janowski. "Do 19 marca odwołujemy wszystkie nabożeństwa drogi krzyżowej w naszym kościele (12 i 19 marca). W dni powszednie będziemy sprawować nabożeństwo różańcowe (o godz. 17.30) i adorację Najświętszego Sakramentu (w godz. 7.30 - 8.00 i 18.45 - 19.30)" – napisali.