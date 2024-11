100 milionów na rozbudowę Muzeum Powstania Warszawskiego

Odkręcanie decyzji w sprawie Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Analogiczna uchwała została podjęta względem Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To powrót do sytuacji sprzed 2022 roku, kiedy siedziba MSN była jeszcze w budowie. Wówczas, na podstawie umowy z 2006 roku, resort kultury finansował bieżącą działalność muzeum, ale za siedzibę odpowiadało miasto.

W maju 2022 roku radni Warszawy podjęli uchwałę o całkowitym przejęciu MSN przez samorząd. Poprzedziły to długie negocjacje z resortem kultury. Władze przedstawiały to jako swój sukces. Ale wówczas rządziło PiS, w ratuszu były obawy (choć niewyrażone wprost), że prawica będzie chciała zaprowadzić w MSN swoje porządki. - Rozmywanie odpowiedzialności za jego prowadzenie pomiędzy dwa podmioty - państwowy i samorządowy - nie sprzyjałoby dobremu funkcjonowaniu MSN - argumentował wówczas Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka Warszawy, świadoma, że oznacza to zobowiązanie do ponoszenia wszystkich kosztów funkcjonowania muzeum.