85 pianistów z 20 krajów w Konkursie Chopinowskim

Jakub Piątek: niektórzy potrzebowali wielu miesięcy, żeby przepracować emocje po Konkursie Chopinowskim Źródło: tvn24.pl

Rekordowa liczba ponad 640 zgłoszeń wpłynęła do eliminacji w XIX Konkursie Chopinowskim. Finalnie weźmie w nim udział 85 pianistów z 20 krajów. Polskę będzie reprezentować 13 osób.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się we wtorek w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska powiedziała, że "eliminacje śledziły tysiące osób, a sam konkurs dzięki internetowi i mediom publicznym śledzić będą miliony".

Konkurs ważny dla wizerunku Polski

- Ale wiadomo, że Konkurs Chopinowski to nie tylko kwestia liczb, statystyk i nie tylko kwestia wizerunkowa. Wiemy, że konkurs jest ważny dla wizerunku Polski jako kraju kultury. To, co najważniejsze, to zaangażowanie młodych artystów, setek najbardziej utalentowanych artystów, którzy gromadzą się wokół tego konkursu - podkreśliła.

Wróblewska zaznaczyła także, że "często mówimy, że kultura daje nam narzędzia do porozumiewania się zarówno na poziomie lokalnym, jak i uniwersalnym". - Jestem pewna, że muzyka Chopina jest właśnie takim uniwersalnym językiem i przemawia silnie do nas wszystkich, nie tylko w Polsce - podkreśliła.

Z kolei dyrektor konkursu i szef Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina (NIFC) dr Artur Szklener powiedział: - Mam poczucie, że eliminacje tegorocznego konkursu przypominały pierwsze etapy innych edycji Konkursu Chopinowskiego. Świadczy o tym przede wszystkim poziom artystyczny.

85 pianistów. Kto zaprezentuje Polskę?

Rzecznik NIFC dr Aleksander Laskowski podkreślił, że na eliminacje do tegorocznego konkursu napłynęła rekordowa liczba zgłoszeń - było ich ponad 640. Jury, któremu przewodniczył prof. Piotr Paleczny, w eliminacjach wyłoniło 66 pianistów i pianistek, którzy przeszli do I etapu konkursu. Z pominięciem eliminacji do I etapu dostało się także 19 wykonawców - laureatów wybranych konkursów pianistycznych, m.in. w Leeds, Tel Awiwie, Miami, Bolzano, Hamamatsu, w Bydgoszczy, jak również Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie.

Najliczniej reprezentowane w konkursie będą Chiny - 29 pianistów, Polska i Japonia mają po 13 reprezentantów.

Polskę reprezentować będą: Piotr Alexewicz, Michał Basista, Mateusz Dubiel, Adam Kałduński, Antoni Kłeczek (także USA), Mateusz Krzyżowski, Viet Trung Nguyen (także Wietnam), Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz, Zuzanna Sejbuk, Jan Widlarz, Andrzej Wierciński i Krzysztof Wierciński.

Pełna lista nazwisk osób zakwalifikowanych do XIX Konkursu Chopinowskiego została opublikowana na oficjalnej stronie wydarzenia: chopincompetition.pl.

Ogłoszenie wyników eliminacji do XIX Konkursu Chopinowskiego. Tegoroczna edycja odbędzie się w stołecznej Filharmonii Narodowej w dniach 2-23 października Źródło: PAP/Szymon Pulcyn

Ogłaszając listę uczestników, Artur Szklener odwołał się także do słów przewodniczącego jury eliminacji prof. Piotra Palecznego, który nie mógł być obecny na konferencji. - Szukamy nie po prostu pianisty, ale prawdziwego artysty, który czuje Chopina, kocha Chopina. A poza tym wszystkim posiada jeszcze kreatywną osobowość artystyczną – zaznaczył prof. Paleczny.

Szef NIFC wskazał, że jury w swojej ocenie wyszło właśnie poza ocenę samej pianistyki, podkreślając, że wszyscy uczestnicy eliminacji już są znakomitymi pianistami. - Jury miało niezwykły przywilej, który jednocześnie jest wielką odpowiedzialnością- dodał.

Wyjaśnił, że częstym pytaniem, jakie stawiają sobie jurorzy, jest to, czy danego uczestnika chciałoby się słuchać w kolejnym etapie. - Jurorzy i słuchacze uważali, że już każdego uczestnika eliminacji chce się słuchać w kolejnym etapie – powiedział.

Dyrektor konkursu zwrócił także uwagę, że o wysokim poziomie pianistycznym uczestników eliminacji świadczy również wybór najczęściej wykonywanego utworu, którym było Scherzo E-dur op. 54. Jak podkreślił, jest to najtrudniejsze ze scherz Chopina.

Zdradził także, że jury aż 24 spośród 162 uczestników eliminacji oceniło powyżej 20 punktów. - Taka ocena dla jury to granica psychologiczna, de facto wskazująca na pewniaka. Powyżej 20 punktów mówimy już o mistrzostwie -– wyjaśnił. Zaznaczył, że w związku z wysokim poziomem o tym, że ktoś się zakwalifikował, często decydowały zaledwie setne części punktu.

Szklener zwrócił uwagę, że najwięcej zakwalifikowanych do konkursu pianistów pochodzi z Chin - wskazał, że wynika to z jednej strony z dużej liczby zgłoszeń pochodzących z tego kraju, ale również świadczy o wysokim poziomie chińskim pianistów. Na drugim miejscu uplasowali się Japończycy i Polacy.

Trasy koncertowe

Zwycięzca oraz laureaci, ale także wyróżniający się uczestnicy konkursu po zakończeniu wydarzenia wezmą udział w trasach koncertowych.

Eliminacje odbyły się w Filharmonii Narodowej w dniach 23 kwietnia - 4 maja. Uczestników oceniało jury eliminacji w składzie: Ludmil Angelov, Nikolai Demidenko, Krzysztof Jabłoński, Kevin Kenner, Marc Laforet, Alberto Nose, Piotr Paleczny (przewodniczący), Ewa Pobłocka, Katarzyna Popowa-Zydroń oraz Wojciech Świtała. Wysłuchali oni w sumie ponad 81 godzin występów oraz 810 różnych interpretacji utworów.

Najczęściej wybieranymi utworami były: Scherzo E-dur op. 54 (51 wykonawców), Etiuda As-dur op. 10 nr 10 (40 wykonawców), Nokturn c-moll op. 48 nr 1 (33 wykonawców). Największą popularnością wśród mazurków cieszył się Mazurek h-moll op. 33 nr 4 - wykonało go 32 pianistów.

Najbliższa, XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina odbędzie się w dniach 2–23 października 2025 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

