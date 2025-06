Próbny przejazd tramwaju do pętli Stegny (wideo bez dźwięku) Źródło: Tramwaje Warszawskie / Facebook

"Jeżeli dzisiaj jest 28 czerwca to znaczy, że właśnie ruszył tramwaj z pętli na Stegnach" - przekazał Trzaskowski w zamieszczonym na platformie X filmiku, na którym widać przejazd pierwszego składu. Jak dodał, podróż tramwajem z pętli do centrum zajmuje 20 minut.

Nowa pętla na Stegnach to odnoga trasy tramwajowej do Miasteczka Wilanów. Drugą jest kursujący już ulicą Gagarina tramwaj na Sielce.

Od niedzieli na Stegny dojeżdża nowa linia tramwajowa nr 19, łącząca pętlę na Świętego Bonifacego i tym samym Dolny Mokotów z Dworcem Centralnym i ciągiem al. Jana Pawła II.

Na skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego odnoga łączy się z główną trasą tramwajową na Wilanów.

Zmiany w ruchu tramwajów

O zmianach w ruchu przypomniały z kolei Tramwaje Warszawskie. "Przypomnienie – zmiany od soboty 28 czerwca: Stegny / Słomińskiego i Starzyńskiego / Młynarska. Otwieramy trasę tramwajową wzdłuż ul. Św. Bonifacego do pętli Stegny; na tory wyjeżdża nowa linia nr 19 Stegny – Koło; w sobotę 28 czerwca kursuje specjalna linia S, obsługiwana tramwajami zabytkowymi na trasie Miasteczko Wilanów – Stegny – Sielce; wykonawca kontynuuje prace przy układzie drogowym – dla bezpieczeństwa, w miejscu prac, obowiązują czasowe ograniczenia prędkości i obniżona prędkość tramwajów" - czytamy w mediach społecznościowych.

Jak wskazano, remont i przebudowa torowiska na ul. Słomińskiego potrwa od 28 czerwca do końca września. To oznacza, że wstrzymany zostaje ruch tramwajów na Słomińskiego, moście Gdańskim i Starzyńskiego między rondem "Radosława" a rondem Żaba oraz na Międzyparkowej. Zawieszone zostaje kursowanie linii 1, 6 i 28. Uruchomiona zostaje z kolei linia 78 na trasie Osiedle Górczewska – plac Narutowicza przez rondo "Radosława". Wydłużona zostaje linia 27 do pętli Metro Młociny, wróci linia 25 na trasie plac Starynkiewicza – Żerań Wsch. Linia 68 kursuje na trasie Żerań FSO – Dw. Wschodni. Uruchomiona zostaje linia Z-5 na trasie Metro Trocka – Rondo "Radosława".

"Remont torów na ul. Młynarskiej od 28 czerwca do połowy lipca: wstrzymany ruch tramwajów na Młynarskiej i Obozowej od Zajezdni Wola do pętli Koło; w trakcie dwutygodniowego zamknięcia trasy zmienią tramwaje linii 20, 23 i 24. Na dłuższych trasach pojadą linie 11 i 19, pojawi się także linia 70 Boernerowo – Koło uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z23. Autobusy będą jeździły między Kołem a skrzyżowaniem al. "Solidarności" i Okopowej" - podały Tramwaje Warszawskie.