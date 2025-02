Posłuchaj Wstrzymaj Trzaskowski: zmieniamy komunikację miejską na bardziej przyjazną dla środowiska Źródło: UM Warszawa

W tym roku Warszawa planuje kupić prawie 160 nowych tramwajów. Jak zdradził wiceprezes Tramwajów Warszawskich, zainteresowanie kontraktem jest ogromne. - To będzie jeden z większych przetargów, jeśli chodzi o liczbę tramwajów przewidzianych w opcji, w tej części Europy. Co oznacza zażartą walkę między producentami - powiedział.

Jak podsumował Zarząd Transportu Miejskiego, w 2024 roku warszawska komunikacja przewiozła prawie miliard pasażerów (956,3 miliona osób). Rok wcześniej było ich 955,8 miliona. Sprzedano ponad 115 milionów różnych rodzajów biletów (w 2023 r. - 113 mln) za ponad miliard złotych.

Dyrektorka ZTM Katarzyna Strzegowska zaznaczyła we wtorek na spotkaniu z dziennikarzami, że wydatki na miejski transport publiczny to rocznie cztery miliardy złotych i są to tylko wydatki bieżące. - Jesteśmy jedną z najbardziej kosztownych pozycji w budżecie miasta, ale kluczową - dodała.

Będą kupować elektryczne autobusy

Przekazała, że w 2024 roku zakończyła się budowa tramwaju do Wilanowa, na Kasprzaka i na Sielce. Miasto podpisało umowę na prace projektowe metra linii M3 i przedprojektowe M4. Przedłużono o kolejną 15 lat umowę z Szybką Koleją Miejską o wartości ponad sześciu miliardów złotych.

Strzegowska podała, że od momentu uruchomienia linii tramwajowej do Wilanowa do końca 2024 roku, tylko z nowych przystanków, skorzystano ponad 1,3 miliona razy. Na linii na Kasprzaka, tylko z nowych przystanków było 1,5 miliona wejść, a na odcinku wzdłuż Gagarina - 750 tysięcy wejść.

Tramwaj Hyundai Rotem Źródło: ZTM

Tramwaje Warszawskie rozpoczęły w 2024 roku budowę m.in. linii tramwajowej na Dworzec Zachodni, na Stegny i na ulicy Rakowieckiej. Miasto kupiło 42 nowe autobusy elektryczne (12- i 18-metrowe).

- Miasto pierwszy raz kupiło autobusy i przekazało je miejskiej spółce - MZA. Jeden z nich już wozi pasażerów - dodała Strzegowska. - Będziemy dalej unowocześniać tabor, również stawiając na tabor elektryczny - podkreśliła dyrektorka ZTM.

Zaznaczyła, że w 2025 roku planowana jest modernizacja linii metra M1, a także dokończenie ostatniego odcinka linii metra M2 na Bemowo.

Duży przetarg na tramwaje

Planowany jest też zakup 64 jednokierunkowych i 94 dwukierunkowych tramwajów.

- Trwa proces składania ofert. Już widzimy, że zainteresowanie jest ogromne. To będzie jeden z większych przetargów, jeśli chodzi o liczbę tramwajów przewidzianych w opcji, w tej części Europy. Co oznacza zażartą walkę między producentami tramwajów. Musimy się liczyć z tym, że procedury przetargowe przeciągną się na wiele miesięcy - przyznał członek zarządu Tramwajów Warszawskich Konrad Niklewicz.

Zaznaczył, że jest to czas, którego w żaden sposób nie można skrócić. - Chcielibyśmy na koniec roku mieć podpisaną umowę ramową - dodał.

Zewnętrzni przewoźnicy autobusowi

Dyrektorka ZTM zaznaczyła, że w 2025 roku rozstrzygnięty zostanie też przetarg na zewnętrznych operatorów przewozowych. - Przetarg podzielony jest na trzy części. Pierwsza część dotyczy przewozów 50 autobusami 9-metrowymi, druga część dotyczy 50 autobusów 12-metrowych, a trzecia - 50 autobusów 18-metrowych - powiedziała.

Podkreśliła, że miasto chce utrzymać podział rynku, gdzie część przewozów wykonywana jest przez miejską spółkę, a część przez zewnętrznych operatorów.

Autobus Solaris Urbino Źródło: ZTM

Biletowa rewolucja nadchodzi

Kolejnym dużym projektem jest warszawski system biletowy. - W tej chwili jesteśmy na etapie czekania na złożenie ofert. Wiemy, jacy to będą oferenci, bo było to omawiane w ramach dialogu. Zostało ich w grze trzech - zaznaczyła Strzegowska.

Miasto planuje też w 2025 roku postawić 17 nowych wiat przystankowych, zazielenić 42 dachy przystankowe i wyremontować 20 przystanków. Zmodernizowane zostaną też parkingi P+R.