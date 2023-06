"Słonecznym" ze stolicy nad morze. Popularny pociąg już w pierwszą sobotę wakacji

Pociągi Kolei Mazowieckich "Słoneczny" wracają na szlak w sezonie wakacyjnym. Pierwszy kurs pojedzie ze stolicy nad morze w pierwszą sobotę wakacji, 24 czerwca. "Słoneczny" dojedzie do Ustki a "Słoneczny - BIS" do Gdyni.

"Słoneczny" będzie kursował na trasie Warszawa-Ustka-Warszawa przez siedem dni w tygodniu. Do flagowego letniego połączenia, podobnie jak w ubiegłym roku, dołączy "Słoneczny – BIS" relacji Warszawa-Gdynia. Będzie można nim pojechać w soboty, niedziele i święta. Oba pociągi będą obsługiwane przez wagony piętrowe KM firmy Bombardier. Sprzedaż biletów rozpocznie się 18 czerwca.

Ponad 100 tysięcy podróżnych w ubiegłym roku

Potwierdzają to także liczby. - W ubiegłym roku z naszych wakacyjnych połączeń skorzystało ponad 101 tysięcy podróżnych. To dobry wynik, pokazujący, że mimo dwuletniej przerwy spowodowanej pandemią, mieszkańcy województwa mazowieckiego wciąż chcą korzystać z naszych pociągów nad morze. Wierzę, że tegoroczna edycja stanie się równie udana, a kto wie, może pobijemy rekord sprzed czterech lat, gdy "Słonecznym" pojechało ponad 127 tysięcy osób – mówił z kolei Dariusz Grajda, członek zarządu spółki "Koleje Mazowieckie - KM".

Modyfikacje w rozkładzie przez prace na torach

24 czerwca, 25 czerwca oraz 3 września "Słoneczny" wyruszy z Warszawy Centralnej. Natomiast w pozostałe dni pierwszym przystankiem będzie stacja Warszawa Zachodnia. Do Ustki pociąg dojedzie w około sześć godzin. Od 26 czerwca do 18 sierpnia zakończy on trasę na stacji Warszawa Zachodnia, a w pozostałe dni – na Warszawie Centralnej.