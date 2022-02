Musiały przejechać 600 kilometrów bez usterek. Nowe Impulsy zdały testy

Ostatnie jazdy testowe miały miejsce w nocy z 3 na 4 lutego. Wyszły pozytywnie, więc kolejnym krokiem będzie włączenie nowych pociągów do rozkładu jazdy. Pierwszy kurs z pasażerami odbędzie się na trasie linii S2, łączącej Sulejówek z Lotniskiem Chopina.

- Testy na Warszawskim Węźle Kolejowym są obowiązkowym elementem odbiorów technicznych. Nowe pociągi muszą przejechać 600 kilometrów bez usterek, abyśmy mieli pewność, że mogą bezpiecznie wozić pasażerów - wyjaśnił prezes zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej Alan Beroud. - Jazdy próbne służą także szkoleniu maszynistów, którzy muszą posiadać uprawnienia do obsługi pojazdów tego typu - dodał.

21 pojazdów

Kolejne dwa pojazdy z puli 21 zamówionych przez stołecznego przewoźnika przyjadą do Warszawy w połowie lutego, a następne dwa do połowy marca. Zgodnie z kontraktem producent ma dostarczyć wszystkie pociągi do końca listopada 2022 roku.