Dwa miliardy dla Warszawy na rozwój metra i linii tramwajowych

Rafał Trzaskowski o funduszach europejskich na rozwój metra i tramwajów Źródło: TVN24

- Warszawa wykorzystuje od dekad pieniądze z Unii Europejskiej na te projekty, które są dla nas kluczowe, a mianowicie na rozwój transportu publicznego - powiedział w czwartek na konferencji prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Zaznaczył, że nie było to łatwe, bo na początku Komisja Europejska uznała, że nie będzie finansować metra i nie uznawała tego projektu jako projekt szynowy, tak jak w poprzednich latach.

- Dzisiaj te pieniądze stają się faktem - ponad miliard złotych zostanie przekazane na dokończenie budowy II linii metra i na projekty tramwajowe - między innymi na tramwaj na Wilanów, na Dworzec Zachodni czy na Rakowieckiej - zaznaczył Trzaskowski. Jak mówił, duże projekty pokazują, że Warszawa może się rozwijać przy wsparciu funduszy europejskich.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreślił, że transport jest krwiobiegiem gospodarki. - Jeśli potrafimy pozyskiwać środki na bardzo kosztochłonne inwestycje, to jest to klucz do rozwoju inwestycyjnego - dodał.

Na rozwój transportu publicznego stolica otrzyma łącznie 2 miliardy i 25 milionów złotych. Przekazane dla Warszawy środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

Ponad miliard dla Metra Warszawskiego

Jak przekazał w komunikacie stołeczny ratusz, w ramach zawartej umowy Metro Warszawskie otrzyma ponad miliard złotych (dokładnie 1 mld 125 ml zł) z UE na dokończenie budowy drugiej linii podziemnej kolei. "Całkowity koszt projektu, w skład którego wchodzi budowa ostatniego odcinka linii M2 oraz zakup taboru wynosi ponad 3 mld zł, czyli środki unijne pokryją ponad jedną trzecią wydatków na ostatni, bemowski odcinek linii M2" - wyliczają urzędnicy.

Na prawie czterokilometrowym odcinku zaprojektowano trzy stacje. Stacja Lazurowa powstaje po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania Lazurowej i Górczewskiej, między pętlą tramwajową a Lazurową. Stację Chrzanów zaplanowano pod ul. Rayskiego, w rejonie skrzyżowania z Szeligowską. Stacja Karolin znajduje się pod ul. Sochaczewską, po północnej stronie skrzyżowania z Połczyńską. Za nią budowane jest zaplecze techniczne dla całej linii – STP Karolin. Ukończenie tego odcinka planowane jest w 2026 roku.

Na co przeznaczą pieniądze Tramwaje Warszawskie?

Z puli unijnych środków Tramwajom Warszawskim przypadnie 900 mln zł. Ratusz informuje, że w większości pieniądze trafią na dokończenie realizacji rozłożonego na etapy projektu "Tramwaj do Wilanowa". Chodzi o trasę, która docelowo połączy Bemowo, Wolę, Dworzec Zachodni, Ochotę, Mokotów i Wilanów.

"Środki unijne zostaną przeznaczone m.in. na odcinek torowiska od Grójeckiej do Dw. Zachodniego – wraz z budową odcinka tunelu i pierwszego w Warszawie podziemnego przystanku tramwajowego. Odcinek ten jest punktem wyjścia do dalszej rozbudowy sieci tramwajowej – połączenia Dworca Zachodniego z ulicą Kasprzaka i wyjściem na Odolany" - wyjaśnia ratusz.

Ponadto fundusze trafią również na budowę nowego torowiska w ciągu Rakowieckiej na Mokotowie oraz dokończenie prac na zasadniczej części trasy do Wilanowa (wzdłuż Puławskiej, Goworka, Spacerowej, Belwederskiej, Sobieskiego i al. Rzeczypospolitej). Finansowane będzie także torowisko na ul. Św. Bonifacego do pętli Stegny.