Bemowo i Ulrychów. Metro podało termin oddania nowych stacji

Zachodni fragment kolejnego odcinka drugiej linii metra obejmuje, jak na razie, dwie nowe stacje metra: C04 Bemowo i C05 Ulrychów. Jak wyjaśniła Rzeczniczka metra warszawskiego Anna Bartoń, "stacja Bemowo, to stacja nietypowa". - Jest pierwszą stacją, która jest oddzielona od komory torów odstawczych tunelem. Ten tunel jest również nietypowy, bo jest to najkrótszy odcinek na drugiej linii metra - ma tylko 137 metrów. Jego budowa była konieczna, gdyż instalacje znajdujące się na skrzyżowaniu ulic Górczewskiej i Powstańców Śląskich uniemożliwiały budowę jednego korpusu, który łączy stację i komorę torów odstawczych. - mówiła Bartoń.

W drugiej połowie 2022 roku

Z postępu prac bardzo zadowolony był wizytujący budowę zastępca prezydenta Warszawy Michał Olszewski. - Chcemy jak najszybciej oddać ten odcinek pasażerom. Jak widać praca idzie pełną parą, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Na odcinku zachodnim trwa właśnie integracja wszelkich instalacji i systemów z funkcjonującą linią drugiej linii metra, co wymagało niestety krótkiego wyłączenia kilku końcowych stacji - powiedział. Dodał, że "niebawem wszystko wróci do normy i jeśli prace nadal będą prowadzone w tym tempie, to w połowie przyszłego roku ten odcinek na Bemowie będzie już gotowy. Pozostaną nam jedynie odbiory".

Potwierdził to Kamil Legowicz z firmy Gulermark. - Budowę kończymy mniej więcej w drugim kwartale przyszłego roku, to oczywiście nie oznacza jeszcze, że pasażerowie będą już mogli jeździć stąd metrem. Kiedy my kończymy wszystkie zasadnicze prace, to wtedy zaczynają się odbiory techniczne, które trwają zazwyczaj trzy, cztery miesiące. Realnie możemy więc mówić, że na początku trzeciego kwartału przyszłego roku pasażerowie będą mogli korzystać z tego odcinka metra - zaznaczył.