Duża awaria na kolei po nocnej burzy. Odwołane pociągi i opóźnienia

Pogoda w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Po nocnej burzy stacja Warszawa Praga jest nieprzejezdna od godziny 2.00. Na miejscu pracują służby, które podejmują działania w celu przywrócenia ruchu. Wprowadzono zmiany w kursowaniu pociągów" - poinformowała spółka PKP PLK w komunikacie opublikowanym nad ranem w serwisie X.

Kolejarze podali, że o godzinie 7.20 udało się przywrócić przejezdność na stacji. "Sytuacja na warszawskim węźle kolejowym stopniowo się stabilizuje. Obecnie opóźnionych jest 40 pociągów" - zaznaczono we wpisie.

O godzinie 7:20 przywrócono przejezdność na stację Warszawa Praga. Sytuacja na warszawskim węźle kolejowym stopniowo się stabilizuje. Obecnie opóźnionych jest 40 pociągów. Informacje o zmianach w rozkładzie jazdy są na bieżąco aktualizowane i przekazywane pasażerom na stacjach,… https://t.co/fwBFlDEpBj — PLK SA (@PKP_PLK_SA) June 27, 2025 Rozwiń

Utrudnienia dla pasażerów KM i SKM

Zarząd Transportu Miejskiego ostrzegł pasażerów, że z powodu awarii na terenie Warszawskiego Węzła Kolejowego występują utrudnienia w kursowaniu pociągów Kolei Mazowieckich oraz Szybkiej Kolei Miejskiej.

O utrudnieniach na kolei informowała również Szybka Kolei Miejska. W komunikacie spółki czytamy, że utrudnienia na Warszawskim Węźle Kolejowym dotyczyły wszystkich przewoźników. W piątek rano wprowadzono wzajemne honorowanie biletów w pociągach Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej.

W związku z wstrzymaniem ruchu pociągów, wprowadzono następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej: Linia 738 w kierunku przystanku Metro Trocka, podjazdy do przystanku Głowackiego 01 Linia 705 w kierunku przystanku Metro Marymont, podjazdy do przystanku Zegrze Płd. 01 Linia 709 w kierunku przystanku Szkolna 01, wydłużenie linii do przystanku PKP Piaseczno 04

Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą kursującą pomiędzy stacjami: PKP Radzymin – PKP Legionowo – Warszawa Gdańska

Pociąg Szybkiej Kolei Miejskiej na stacji PKP Otwock Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl