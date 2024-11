Już wcześnie rano na największej warszawskiej nekropolii - Cmentarzu Północnym - pojawiły się pierwsze osoby odwiedzające groby bliskich. Wszystko, by uniknąć korków. Ruchem kierują na drogach policjanci.

Wcześniej na cmentarze, by uniknąć korków

Czepita rozmawiała też z kilkoma osobami, które przyszyły na cmentarz wcześnie rano, by uniknąć korków. - Specjalnie wyjeżdżamy rano. 6.30 wyjeżdżamy, żeby być wcześnie na cmentarzu po to, żeby był mniejszy ruch - przyznają niektórzy. - Jednego roku wróciliśmy się do domu. Bo taki był korek straszny - dodają.