Odpychali, chwytali za ręce i szarpali za torbę z jedzeniem. Dwóch 18-latków zatrzymanych
Jak opisała warszawska policja, dwaj 18-latkowie zamówili jedzenie z dostawą pod adres przy ulicy Rudnickiego. Gdy dostawca przyjechał na miejsce, młodzi mężczyźni postanowili zabrać zamówienie, nie zamierzając za nie zapłacić.
Odpychali, szarpali, chwytali za ręce i torbę
"Wobec dostawcy użyli przemocy - odpychali go, chwytali za ręce i szarpali za torbę z jedzeniem. Wartość strat poniesionych przez firmę, która zrealizowała zamówienie, wyniosła 140 złotych" - opisała podinsp. Elwira Kozłowska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.
Pokrzywdzony zgłosił sprawę policjantom. Śledztwo prowadzili kryminalni z Bielan.
Kilka dni później służby znały dane personalne obu mężczyzn i zatrzymały 18-latków w miejscu zamieszkania. Obaj usłyszeli zarzut rozboju. Grozi im do pięciu lat więzienia.
Prokurator zastosował wobec podejrzanych policyjny dozór, a także zakaz bezpośredniego i telefonicznego kontaktowania się z pokrzywdzonym oraz zakaz zbliżania się do niego na odległość mniejszą niż 20 metrów.
Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz.