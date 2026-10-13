Bielany Odpychali, chwytali za ręce i szarpali za torbę z jedzeniem. Dwóch 18-latków zatrzymanych Oprac. Alicja Glinianowicz |

Dostawa jedzenia zakończyła się rozbojem Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa V

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Jak opisała warszawska policja, dwaj 18-latkowie zamówili jedzenie z dostawą pod adres przy ulicy Rudnickiego. Gdy dostawca przyjechał na miejsce, młodzi mężczyźni postanowili zabrać zamówienie, nie zamierzając za nie zapłacić.

Odpychali, szarpali, chwytali za ręce i torbę

"Wobec dostawcy użyli przemocy - odpychali go, chwytali za ręce i szarpali za torbę z jedzeniem. Wartość strat poniesionych przez firmę, która zrealizowała zamówienie, wyniosła 140 złotych" - opisała podinsp. Elwira Kozłowska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.

Pokrzywdzony zgłosił sprawę policjantom. Śledztwo prowadzili kryminalni z Bielan.

Kilka dni później służby znały dane personalne obu mężczyzn i zatrzymały 18-latków w miejscu zamieszkania. Obaj usłyszeli zarzut rozboju. Grozi im do pięciu lat więzienia.

Prokurator zastosował wobec podejrzanych policyjny dozór, a także zakaz bezpośredniego i telefonicznego kontaktowania się z pokrzywdzonym oraz zakaz zbliżania się do niego na odległość mniejszą niż 20 metrów.

Dostawa jedzenia zakończyła się rozbojem Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa V

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz.