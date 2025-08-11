Wjechał w cztery osoby na przejściu dla pieszych

Potrącenie czterech osób na przejściu dla pieszych Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

- Z pierwszych ustaleń policjantów wynika, że doszło do potrącenia czterech osób, które znajdowały się na przejściu dla pieszych przez kierującego toyotą. Do zdarzenia doszło na Marymonckiej w kierunku Łomianek. Poszkodowani to trzy kobiety i jeden mężczyzna, wszystkie te osoby trafiły do szpitala - przekazał nam Bartłomiej Śniadała z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Jak zaznaczył, kierowca to obywatel Polski. - Był trzeźwy i miał uprawnienia do kierowania. Obecnie w tym miejscu ruch jest zablokowany. Policjanci kierują na objazdy przez ulicę Przy Agorze i Kasprowicza. Wydział Ruchu Drogowego bada okoliczności tego wypadku - podsumował policjant.

Nieoficjalnie udało nam się ustalić, że kierowca prawdopodobnie przejechał na czerwonym świetle. - Na miejscu wciąż pracuje policja oraz nadzór ruchu. Wcześniej występowały utrudnienia w poruszaniu się komunikacją miejską - przekazał po godzinie 15 Mateusz Mżyk z tvnwarszawa.pl

