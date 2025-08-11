Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Bielany

Wjechał w cztery osoby na przejściu dla pieszych

Potrącenie na Marymonckiej
Potrącenie czterech osób na przejściu dla pieszych
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Poważny wypadek na ulicy Marymonckiej. Kierowca auta osobowego potrącił cztery osoby na przejściu dla pieszych. Wszyscy piesi trafili do szpitala.

- Z pierwszych ustaleń policjantów wynika, że doszło do potrącenia czterech osób, które znajdowały się na przejściu dla pieszych przez kierującego toyotą. Do zdarzenia doszło na Marymonckiej w kierunku Łomianek. Poszkodowani to trzy kobiety i jeden mężczyzna, wszystkie te osoby trafiły do szpitala - przekazał nam Bartłomiej Śniadała z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Jak zaznaczył, kierowca to obywatel Polski. - Był trzeźwy i miał uprawnienia do kierowania. Obecnie w tym miejscu ruch jest zablokowany. Policjanci kierują na objazdy przez ulicę Przy Agorze i Kasprowicza. Wydział Ruchu Drogowego bada okoliczności tego wypadku - podsumował policjant.

Nieoficjalnie udało nam się ustalić, że kierowca prawdopodobnie przejechał na czerwonym świetle. - Na miejscu wciąż pracuje policja oraz nadzór ruchu. Wcześniej występowały utrudnienia w poruszaniu się komunikacją miejską - przekazał po godzinie 15 Mateusz Mżyk z tvnwarszawa.pl

Wypadek na Marymonckiej
Potrącenie na Marymonckiej
Potrącenie na Marymonckiej
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Potrącenie na Marymonckiej
Potrącenie na Marymonckiej
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Potrącenie na Marymonckiej
Potrącenie na Marymonckiej
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Potrącenie na Marymonckiej
Potrącenie na Marymonckiej
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Potrącenie na Marymonckiej
Potrącenie na Marymonckiej
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Wypadek na Marymonckiej
Wypadek na Marymonckiej
Źródło: tvnwarszawa.pl
Wypadek na Marymonckiej
Wypadek na Marymonckiej
Źródło: tvnwarszawa.pl
Wypadek na Marymonckiej
Wypadek na Marymonckiej
Źródło: tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Wypadki i kolizje w WarszawieWypadkiPolicja
Czytaj także:
Koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha w Warszawie
Minister o konsekwencjach wobec zatrzymanych po koncercie
Praga Południe
Koniec prac na placu Zawiszy
"Puzzle" ułożone. Tramwaje wróciły na plac Zawiszy
Ochota
Policjanci zatrzymali kierowcę autobusu miejskiego
Pijany i po narkotykach kierował autobusem
Okolice
Nielegalna pirotechnika na koncercie Maxa Korzha na Stadionie Narodowym
Dantejskie sceny na koncercie białoruskiego rapera
Praga Południe
Ze skrytki w paczkomacie wyciekała żrąca substancja (zdjęcie ilustracyjne)
Z paczkomatu wyciekała żrąca substancja
Targówek
Policjanci zatrzymali pijanego kierowcę
Trzy promile i dwa zakazy prowadzenia. Wpadł dzięki reakcji świadka
Okolice
Filtry Warszawskie
Abolicja za kradzież wody i zrzucanie ścieków. Wodociągi wydłużają termin
Śródmieście
Policjanci zatrzymali seniora przed nadjeżdżającym pociągiem (zdjęcie ilustracyjne)
Starszy mężczyzna szedł w kierunku torów, po których jechał pociąg. Zatrzymali go policjanci
Okolice
Policja kontroluje rowerzystę
"Jechał slalomem, wydmuchał blisko trzy promile. Uważał, że nic złego nie zrobił"
Okolice
Prace przy pętli Kielecka
Remont rozjazdu, tramwaje nie dojadą do pętli
Mokotów
Śmiertelny wypadek w miejscowości Męczyn
Uderzył w drzewo, auto stanęło w płomieniach. Jedna osoba nie żyje
Okolice
Policja interweniowała na wydarzeniu przy ulicy Ordona
Setki osób na nielegalnej imprezie "pod chmurką". Jest reakcja
Wola
Próba generalna defilady wojskowej w ramach przygotowań do obchodów Święta Wojska Polskiego
Tak wyglądała próba generalna defilady
Śródmieście
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Race, głośna muzyka i setki butelek. "Takiego spędu nigdy nie widziałam"
Wola
Na skrzyżowaniu alei Krakowskiej przebudowana zostanie sygnalizacja świetlna
Wysłużona sygnalizacja zostanie wymieniona. Powstanie bezkolizyjny lewoskręt
Włochy
Kierująca autobusem ukarana za pluszowego jamnika
Kara za pluszowego jamnika w autobusie. Jeździ z nim od sześciu lat
Katarzyna Kędra
Użytkownik tego "roweru" został ukarany mandatem
Sądzili, że jadą rowerami. Mylili się
Okolice
Happening "Halo, ja chcę spać", zorganizowany przez Miasto jest Nasze na placu Centralnym w Warszawie
Przyszli w piżamach i kapciach
Śródmieście
Muzeum Neonów w Pałacu Kultury i Nauki
Muzeum Neonów przeniosło się do Pałacu Kultury i Nauki
Śródmieście
Plaże i promy nad Wisłą
Wiślane promy będą pływać częściej
Komunikacja
Ogród biocenotyczny przy Bernardyńskiej Wodzie
"Z myślą o dzikiej przyrodzie w mieście"
Mokotów
Trasa S7
Ważny odcinek S7 może być przejezdny jeszcze w tym roku
Ulice
75-latka za spowodowanie kolizji została ukarana mandatem
Potrąciła 16-latkę i odjechała. Świadkowie zapamiętali numer rejestracyjny
Okolice
Tramwaj wzdłuż Modlińskiej - wizualizacja
Nowa linia tramwajowa, kolejny krok
Białołęka
Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę taksówki (zdjęcie ilustracyjne)
Taksówkarz z zakazem prowadzenia aut woził pasażerów
Okolice
Kobieta trafiła do celi
Zginął od ciosu w klatkę piersiową, kobieta skazana
Okolice
Kierowca potrącił kobietę i odjechał
Na przejściu dla pieszych potrącił kobietę i odjechał
Okolice
Projekt wideo 242
Kokaina w przyprawach, "znalazł ją na ulicy"
Śródmieście
Utrudnienia podczas próby defilady
Próba generalna w niedzielę. Lista zamkniętych ulic i mostów
Żoliborz
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Miało powstać na setną rocznicę "Cudu nad Wisłą". Jest data otwarcia muzeum
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki