Bielany Pierwsze linie cmentarne pojadą już w ten weekend Oprac. Katarzyna Kędra |

Cmentarz Północny Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: ZTM

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Zmiany, jak co roku, zaczną obowiązywać w weekend poprzedzający dzień Wszystkich Świętych.

Cmentarz Północny

Przy Cmentarzu Północnym priorytet będzie miała komunikacja miejska.

ZTM zapowiada, że zamknięta będzie ulica Nocznickiego - wjadą tu tylko autobusy miejskie oraz dojeżdżający do posesji przy Nocznickiego i Rokokowej.

Na ulicy Wóycickiego zostanie wytyczony tymczasowy buspas - będzie obowiązywał do końca czwartku, 29 października. Autobusy pojadą nim od parkingu przy bramie północnej cmentarza w stronę pętli.

Obok buspasa kierowcy będą mieli po jednym pasie w każdym kierunku - zlikwidowany zostanie pas dla rowerów.

Ulicami Opłotek i Palisadową przejadą tylko autobusy, taksówki, pojazdy uprawnione i dojeżdżający do posesji przy ulicach: Palisadowej, Opłotek, Burleska, Kalambur, Kabaretowej i Herbowej.

Na ulicach Opłotek i Palisadowej będzie jeden kierunek ruchu - od Wólczyńskiej w stronę Wóycickiego; na obu ulicach nie będzie można parkować.

Cmentarz Północny - dojazd samochodem 24 i 25 października Źródło zdjęcia: ZTM

Jak pojadą linie cmentarne?

W ostatni weekend przed Wszystkimi Świętymi na trasy wyjadą linie cmentarne. Częściej będą też kursowały niektóre autobusy i tramwaje. Przez cały weekend będzie obowiązywał sobotni rozkład jazdy.

Na trasy w godzinach 9:00-17:00 wyjadą autobusy linii cmentarnych:

C09 Metro Młociny - Cmentarz Północny-Brama Gł.: w sobotę będą jeździły co 7,5 minuty, a w niedzielę co pięć minut.

C13 Bródno Podgrodzie - Cmentarz Północny-Brama Gł.: w sobotę co 15 minut, w niedzielę co 10 minut. Autobusy zatrzymają się na przystankach Cm. Bródnowski (Balkonowa) oraz przy rondzie Zgrupowania AK "Radosław", czyli w pobliżu Cmentarza Powązkowskiego.

C40 Metro Młociny - Cmentarz Północny-Brama Zach. Pojadą w sobotę co 15 minut, w niedzielę co 10 minut. Autobusy zatrzymają się przy bramie południowej Cmentarza Północnego.

Na trasy w godzinach 8:00-17:00 wyjadą tramwaje linii cmentarnych. Będą kursowały co 15 minut:

C1 Annopol - Cmentarz Wolski. Tramwaje zatrzymają się przy bramie Cmentarza Bródnowskiego i przy ulicy Powązkowskiej (czyli w pobliżu Cmentarza Powązkowskiego).

C4 Żerań Wschodni - Miasteczko Wilanów. Tramwaje zatrzymają się przy bramie Cmentarza Bródnowskiego.

C6 Żerań Wschodni - Cmentarz Wolski. Tramwaje zatrzymają się przy bramie Cmentarza Bródnowskiego.

Cmentarz Północny - komunikacja miejska 24 i 25 października Źródło zdjęcia: ZTM

Inaczej pojadą autobusy

Inaczej będą kursowały także autobusy linii:

173 - w godzinach 9:00-17:00 będą dodatkowe kursy na trasie Wiatraczna - Brata Alberta (dojazd od cmentarza przy ulicy Korkowej);

250 - w godzinach 9:00-17:00 podjadą także przed bramę zachodnią Cmentarza Północnego;

409 - na Bródnie autobusy pojadą ulicami Matki Teresy z Kalkuty i Chodecką. Zatrzymają się przy bramie Cmentarza Bródnowskiego. Nie przejadą przez węzeł Młociny i nie podjadą przed bramę północną Cmentarza Północnego;

500 - pojadą do Powązek Wojskowych;

727 - będą miały trasę wydłużoną do Cmentarza Południowego;

517 - zatrzymają się "na żądanie" przy cmentarzach we Włochach.

Częściej niż zwykle pojadą autobusy linii: 169, 173, 180, 181, 183, 189, 409 i 500. Linie 110, 122, 169, 173, 181, 183 i 250 będą obsługiwane przez większe autobusy.