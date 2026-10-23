Pierwsze linie cmentarne pojadą już w ten weekend
Zmiany, jak co roku, zaczną obowiązywać w weekend poprzedzający dzień Wszystkich Świętych.
Cmentarz Północny
Przy Cmentarzu Północnym priorytet będzie miała komunikacja miejska.
ZTM zapowiada, że zamknięta będzie ulica Nocznickiego - wjadą tu tylko autobusy miejskie oraz dojeżdżający do posesji przy Nocznickiego i Rokokowej.
Na ulicy Wóycickiego zostanie wytyczony tymczasowy buspas - będzie obowiązywał do końca czwartku, 29 października. Autobusy pojadą nim od parkingu przy bramie północnej cmentarza w stronę pętli.
Obok buspasa kierowcy będą mieli po jednym pasie w każdym kierunku - zlikwidowany zostanie pas dla rowerów.
Ulicami Opłotek i Palisadową przejadą tylko autobusy, taksówki, pojazdy uprawnione i dojeżdżający do posesji przy ulicach: Palisadowej, Opłotek, Burleska, Kalambur, Kabaretowej i Herbowej.
Na ulicach Opłotek i Palisadowej będzie jeden kierunek ruchu - od Wólczyńskiej w stronę Wóycickiego; na obu ulicach nie będzie można parkować.
Jak pojadą linie cmentarne?
W ostatni weekend przed Wszystkimi Świętymi na trasy wyjadą linie cmentarne. Częściej będą też kursowały niektóre autobusy i tramwaje. Przez cały weekend będzie obowiązywał sobotni rozkład jazdy.
Na trasy w godzinach 9:00-17:00 wyjadą autobusy linii cmentarnych:
- C09 Metro Młociny - Cmentarz Północny-Brama Gł.: w sobotę będą jeździły co 7,5 minuty, a w niedzielę co pięć minut.
- C13 Bródno Podgrodzie - Cmentarz Północny-Brama Gł.: w sobotę co 15 minut, w niedzielę co 10 minut. Autobusy zatrzymają się na przystankach Cm. Bródnowski (Balkonowa) oraz przy rondzie Zgrupowania AK "Radosław", czyli w pobliżu Cmentarza Powązkowskiego.
- C40 Metro Młociny - Cmentarz Północny-Brama Zach. Pojadą w sobotę co 15 minut, w niedzielę co 10 minut. Autobusy zatrzymają się przy bramie południowej Cmentarza Północnego.
Na trasy w godzinach 8:00-17:00 wyjadą tramwaje linii cmentarnych. Będą kursowały co 15 minut:
- C1 Annopol - Cmentarz Wolski. Tramwaje zatrzymają się przy bramie Cmentarza Bródnowskiego i przy ulicy Powązkowskiej (czyli w pobliżu Cmentarza Powązkowskiego).
- C4 Żerań Wschodni - Miasteczko Wilanów. Tramwaje zatrzymają się przy bramie Cmentarza Bródnowskiego.
- C6 Żerań Wschodni - Cmentarz Wolski. Tramwaje zatrzymają się przy bramie Cmentarza Bródnowskiego.
Inaczej pojadą autobusy
Inaczej będą kursowały także autobusy linii:
- 173 - w godzinach 9:00-17:00 będą dodatkowe kursy na trasie Wiatraczna - Brata Alberta (dojazd od cmentarza przy ulicy Korkowej);
- 250 - w godzinach 9:00-17:00 podjadą także przed bramę zachodnią Cmentarza Północnego;
- 409 - na Bródnie autobusy pojadą ulicami Matki Teresy z Kalkuty i Chodecką. Zatrzymają się przy bramie Cmentarza Bródnowskiego. Nie przejadą przez węzeł Młociny i nie podjadą przed bramę północną Cmentarza Północnego;
- 500 - pojadą do Powązek Wojskowych;
- 727 - będą miały trasę wydłużoną do Cmentarza Południowego;
- 517 - zatrzymają się "na żądanie" przy cmentarzach we Włochach.
Częściej niż zwykle pojadą autobusy linii: 169, 173, 180, 181, 183, 189, 409 i 500. Linie 110, 122, 169, 173, 181, 183 i 250 będą obsługiwane przez większe autobusy.