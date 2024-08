- Tramwaj na Zieloną Białołękę - kolejny ważny krok za nami. Tramwaje Warszawskie właśnie wybrały wykonawcę projektu trasy - przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - Firma Voessing Polska sp. z o.o. będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie prac projektowych oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i dokumentów administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę. Na tę część prac wykonawca będzie miał czas do 2028 roku. Właśnie wtedy planujemy start prac budowlanych tej kluczowej inwestycji transportowej dla mieszkanek i mieszkańców dzielnicy - dodał Trzaskowski.

Projektant dostanie aż trzy i pół roku

W pierwszym etapie wykona analizę obsługi komunikacyjnej połączenia wschodniej części Białołęki ze stacją metra Kondratowicza (z uwzględnieniem możliwości wykorzystania wspólnej trasy tramwajowo-autobusowej). Kolejny krok po wyborze jednego z trzech wariantów to opracowanie projektów budowlanych. Będą to projekty architektoniczno–budowlane i projekty wykonawcze dla samej trasy tramwajowej oraz pozostałej infrastruktury.

Wykonawca opracuje także dokumenty wymagane do pozyskania decyzji pozwalających na rozpoczęcie robót budowlanych, w tym raport ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. "Pozwoli to na przyśpieszenie rozpoczęcia budowy trasy tramwajowej. Firma, która zbuduje tramwaj na Zieloną Białołękę, dysponując kompletem uzgodnień z właścicielami podziemnych sieci i zarządcami dróg, będzie mogła wcześniej rozpocząć budowę" - wskazano w komunikacie.

Tramwaj na Zieloną Białołękę - trasa, czas podróży

Trasa będzie miała prawie 6,5 kilometra. Rozpocznie się na Targówku przy skrzyżowaniu ulic Matki Teresy z Kalkuty i Rembielińskiej. Dalej będzie prowadzić w ciągu ulic: św. Wincentego i Głębockiej. Następnie kilometrową estakadą przejdzie nad trasą S8 i rondem Małej Brzozy. Ostatni odcinek będzie biegł w rezerwie terenowej aż do Szkoły Podstawowej nr 112 przy ulicy Zaułek, gdzie znajdzie się pętla autobusowo-tramwajowa.

Taki przebieg pozwoli na połączenie Zielonej Białołęki ze stacją metra Kondratowicza. Tramwaje będą mogły kursować nawet co 2-3 minuty. Czas przewidywanego przejazdu z pętli do stacji metra przy Kondratowicza wyniesie około 15 minut, a do Dworca Wileńskiego około 30 minut.