Białołęka Zginął 27-letni rowerzysta. Policja: kierowca wjechał na czerwonym Oprac. Alicja Glinianowicz |

Nie chcą remontu drogi rowerowej. Bo... po dziurawej jeździ się wolniej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: DarSzach/Shutterstock

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- Zgłoszenie o potrąceniu rowerzysty na ulicy Modlińskiej w rejonie numeru 6 otrzymaliśmy w piątek przed godziną 18. Samochodem marki Mitsubishi kierował 74-letni mężczyzna, potrącił on 27-letniego rowerzystę - powiedziała nam podkom. Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji.

"Kierujący autem nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej"

Zdaniem policji, rowerzysta miał poruszać się prawidłowo i pokonywać jezdnię wyznaczonym przejazdem rowerowym. - 27-latek, mimo udzielonej mu pomocy, zmarł. Według naszych wstępnych ustaleń, kierujący Mitsubishi nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej - dodała policjantka.

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Jak opisał serwis Miejski Reporter, siła uderzenia auta w rowerzystę była tak duża, że jednoślad przeleciał około 100 metrów.

Na miejscu swoje działania prowadziła policja pod nadzorem prokuratora. Wyjaśniane są okoliczności tragicznego zdarzenia.