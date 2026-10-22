Rusza remont Modlińskiej. Drogowcy zamkną buspas, będą też zwężenia
Zarząd Dróg Miejskich rozpoczyna remont jezdni ulicy Modlińskiej w kierunku Pragi, pomiędzy Aluzyjną a pierwszym skrzyżowaniem ze Światowida. Przed asfaltem drogowcy wymienią krawężniki po prawej stronie jezdni. Prace rozpoczną się w czwartek, 22 października, o godzinie 8.
Prace wymuszą zmiany w organizacji ruchu.
Utrudnienia na Modlińskiej
Drogowcy zamkną buspas na jezdni w stronę Pragi, za Aluzyjną. Ponadto podczas robót przy ulicy Anilinowej najpierw zamknięty będzie środkowy, a potem prawy pas ruchu. Przejścia dla pieszych i dojazdy do posesji będą otwarte. Natomiast na remontowanym odcinku nie będzie przejazdów rowerowych przez Modlińską.
Po wymianie krawężników drogowcy zaplanowali asfaltowanie Modlińskiej od Aluzyjnej do Światowida.
Etapowanie prac
Główna arteria Białołęki zyskuje nowy asfalt etapami. W 2025 roku drogowcy pracowali na jezdni zachodniej od Ćwiklińskiej do Światowida, a rok wcześniej - od Mostu Północnego (Marii Skłodowskiej-Curie) do Przaśnej.