Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białołęka

Rusza remont Modlińskiej. Drogowcy zamkną buspas, będą też zwężenia

|
Ulica Modlińska w Warszawie
Ulica Modlińska w rejonie osiedla "Winnica"
Źródło wideo: Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Kierowców czekają kolejne utrudnienia na jednej z głównych arterii Białołęki. W czwartek drogowcy rozpoczną przygotowania do wymiany asfaltu na Modlińskiej w kierunku Pragi.

Zarząd Dróg Miejskich rozpoczyna remont jezdni ulicy Modlińskiej w kierunku Pragi, pomiędzy Aluzyjną a pierwszym skrzyżowaniem ze Światowida. Przed asfaltem drogowcy wymienią krawężniki po prawej stronie jezdni. Prace rozpoczną się w czwartek, 22 października, o godzinie 8.

Prace wymuszą zmiany w organizacji ruchu.

Utrudnienia na Modlińskiej

Drogowcy zamkną buspas na jezdni w stronę Pragi, za Aluzyjną. Ponadto podczas robót przy ulicy Anilinowej najpierw zamknięty będzie środkowy, a potem prawy pas ruchu. Przejścia dla pieszych i dojazdy do posesji będą otwarte. Natomiast na remontowanym odcinku nie będzie przejazdów rowerowych przez Modlińską.

Po wymianie krawężników drogowcy zaplanowali asfaltowanie Modlińskiej od Aluzyjnej do Światowida.

Etapowanie prac

Główna arteria Białołęki zyskuje nowy asfalt etapami. W 2025 roku drogowcy pracowali na jezdni zachodniej od Ćwiklińskiej do Światowida, a rok wcześniej - od Mostu Północnego (Marii Skłodowskiej-Curie) do Przaśnej.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
Remonty i utrudnienia w Warszawie
Czytaj także:
Mężczyzna jest podejrzany o atak maczetą na sąsiada
Krwawy atak na sąsiada. Napastnik miał maczetę
Okolice
Odwołany dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro
Sąd stanął po stronie dyrektora muzeum. Ministerstwo przegrało w NSA
Żoliborz
Do zdarzenia doszło na stacji Warszawa Powiśle
Pociągi ominą Powiśle i Śródmieście. Duże zmiany na kolei od weekendu
Komunikacja
Służby uwolniły psa zamkniętego w mieszkaniu
Pies przez kilka dni był zamknięty w mieszkaniu. Policjanci weszli przez okno
Okolice
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Samolot rozbił się na Bemowie. Czarną skrzynkę odczytali w Waszyngtonie
Piotr Bakalarski
Żołnierz, który postrzelił migranta, został uniewinniony
Postrzelił migranta podczas służby na granicy. Jest wyrok sądu
Śródmieście
Miejsce budowy przystanku Warszawa Ulrychów
Na nowym przystanku zatrzyma się 128 pociągów
Wola
Z kradzieży uczynił sobie stałe źródło dochodu
Ukradł hulajnogę. Z kradzieży uczynił stałe źródło dochodu
Mokotów
Dziki w Warszawie
Odstrzał dzików w Warszawie. Chcieli unieważnić uchwałę, wojewoda zdecydował
Klaudia Kamieniarz
Nie żyje kierowca ciężarówki, który zderzył się z pociągiem w miejscowości Sokolniki Suche
Wjechał pod pociąg, doszło do katastrofy. Kierowca ciężarówki nie żyje
Alicja Glinianowicz
Ukradł samochód w Czechach, został zatrzymany w Radomiu
Ukradł samochód w Czechach, zatrzymali go w Radomiu
Okolice
Policjanci CBZC zabezpieczyli środki odurzające i psychotropowe
Zlikwidowali narkotykowe laboratorium. Już 26 osób z zarzutami
Okolice
Tir wjechał do rowu
Kierowca ciężarówki wjechał do rowu. Miał dwa promile
Okolice
Zderzenie na trasie S2. Utrudnienia
Zderzenie trzech aut na trasie S2. Korek miał kilka kilometrów
Okolice
16-latek miał przygotowywać się do zabójstwa wielu osób
Maczeta, noże i kastet w mieszkaniu 16-latka. Policja: planował zabójstwa wielu osób
Wola
Kierowcę udało się zatrzymać dzięki nagraniu
Niebezpieczna jazda i nagranie w sieci. Kara nadeszła po pięciu miesiącach
Okolice
Usiłował obrabować kierowniczkę pociągu na stacji w Otwocku
Groził kierowniczce pociągu butelką, żądał pieniędzy
Okolice
21-latek stracił prawo jazdy
871 kontroli, 756 mandatów, w tym 662 za prędkość
Okolice
Bójka na targowisku w Ząbkach (zdjęcie ilustracyjne)
Dron spadł na posesję pod Warszawą
Okolice
Kino Tęcza wraca po modernizacji
Kino Tęcza wraca po remoncie. Jest data ponownego otwarcia
Żoliborz
Policjanci przejęli dziewięć kilogramów narkotyków
Miał narkotyki, które "mogłyby posłużyć do odurzenia prawie 100 tysięcy osób"
Okolice
Przetarg na nowe tramwaje
Warszawa zamierza kupić 62 tramwaje. Chcą je dostarczyć trzy firmy
Śródmieście
Zdjęcie z tramwajowego tunelu w Warszawie
"Zobaczymy, jak się jedzie pierwszym tramwajowym tunelem w stolicy"
Ochota
Sprawa trafiła już do prokuratury
"Drogie auto nie daje immunitetu na bandytyzm"
Mokotów
Wybuch w studzience w Piasecznie
Wybuch w studzience, są poszkodowani
Okolice
Zgubione pieniądze wróciły do właściciela (zdj. ilustracyjne)
Oddał znalezioną gotówkę. Ustalili, kto ją zgubił
Okolice
Kontrole straży granicznej w firmach zatrudniających obcokrajowców (zdj. ilustracyjne)
Cudzoziemcy pracowali nielegalnie, jest wniosek o ukaranie prezesa firmy
Okolice
Strażnicy przyłapali mężczyznę podmieniającego tablice rejestracyjne
Mówił o "driftowaniu na konto wujka". Prawda była inna
Praga Południe
Policjanci uratowali psa zamkniętego w mieszkaniu. Zwierzę było samo przez kilka dni
Od kilku dni słyszeli szczekanie. Sąsiedzi wezwali policję
Okolice
Fikcyjne darowizny dla parafii, wśród zatrzymanych ksiądz (zdjęcie ilustracyjne)
Fikcyjne darowizny, 110 osób z zarzutami
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki