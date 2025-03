Pożar w hali przy Modlińskiej Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Akcja służb w hali przy Modlińskiej 6D w Warszawie. Doszło tam do pożaru. Ze środka budynku wydobywa się dym.

Pożar wybuchł czwartek przed południem w hali GlobalEXPO przy Modlińskiej 6D. To duże centrum targowo-konferencyjne w Warszawie.

- Ze środka wydobywa się dym. Na miejscu pracuje straż pożarna. Dojeżdżają kolejne zastępy. Jest tu także policja i pogotowie ratunkowe - relacjonuje Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.

- Do pożaru doszło na terenie dużego kompleksu. Strażacy na tę chwilę nie potrafią mi powiedzieć, co dokładnie się pali. Wskazują, że chodzi o jakieś odpady bądź okolice magazynu wewnątrz hali. Ogień nie wydostał się na zewnątrz i nie wydostał się na dach. Jedyne co tu widzimy, to duże zadymienie - przekazuje nasz reporter na antenie TVN24.

Na tę chwilę nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Pożar w hali przy Modlińskiej Pożar w hali przy Modlińskiej Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Pożar w hali przy Modlińskiej Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Pożar w hali przy Modlińskiej Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Pożar w hali przy Modlińskiej Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Pożar w hali przy Modlińskiej Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Pożar w hali przy Modlińskiej Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Pożar w hali przy Modlińskiej Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Pożar w hali przy Modlińskiej Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl