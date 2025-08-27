Koniec wakacji i remontów na drogach. Te ulice będą przejezdne

Nowe oznakowanie na Wisłostradzie Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Wakacyjny okres najintensywniejszych prac drogowych powoli dobiega końca. Jeszcze przed pierwszym dzwonkiem drogowcy udostępnią kierowcom wyremontowane ulice z nowym równym asfaltem.

Gotowe ulice

W piątek, 29 sierpnia, ruch wróci na przebudowaną ulicę Kąty Grodziskie. W czasie remontu droga zyskała odwodnienie, przebudowano sieci podziemne, a po obu stronach zostały wybudowane chodniki. Pojawiło się nowe oświetlenie, a całość uzupełniła zieleń – nowe drzewa, krzewy i trawniki.

Także w piątek kierowcy pojadą przebudowaną Szeligowską, gdzie wrócą oba kierunki ruchu. Prace w tym miejscu sfinansowali deweloperzy, którzy budują przy ulicy osiedla. Od poniedziałku do nowej podstawówki nr 407 przy ulicy Szeligowskiej dojadą autobusy linii 249 – pojadą Człuchowską, Szeligowską do krańca na ulicy Heweliusza.

Prywatni inwestorzy zapłacili również za budowę fragmentu ulicy Człuchowskiej. Jej nowy odcinek, od Lazurowej do Szeligowskiej, zostanie udostępniony kierowcom w poniedziałek, 1 września. Będą tu dwie jezdnie oraz chodniki i drogi dla rowerów po obu stronach.

Przejezdna Wisłostrada

W poniedziałek przejezdne będą już także obie nitki Wisłostrady w sąsiedztwie Cytadeli. W lipcu drogowcy ułożyli nową nawierzchnię na jezdni w stronę Bielan, a w sierpniu pracowali od Krasińskiego do Wenedów na nitce w stronę Mokotowa.

Od tego samego dnia kierowcy bez przeszkód przejadą wiaduktem mostu Poniatowskiego w kierunku Saskiej Kępy. Dylatacje na całym obiekcie zostały już wymienione. Pozostałe prace na wiadukcie – między innymi wymiana balustrad i remont przejścia podziemnego – są kontynuowane.

Przed rozpoczęciem roku szkolnego drogowcy zakończą też asfaltowanie ulicy Marsa. Na swoje trasy wrócą autobusy linii: 183, 514, N21 i N71. Wykonawca zapowiada także koniec prac u zbiegu ulic Przyczółkowej, Branickiego i Vogla i koniec zmian dla linii: 163, 164 i N31. Zakończy się również asfaltowanie Ostródzkiej, a na podstawowe trasy wrócą linie: 134, 226 i nocna N11.

Z kolei na osiedlu Białołęka Dworska finiszują prace przy budowie sieci kanalizacyjnej. Od poniedziałku ulicą Cieślewskich ponownie będą kursowały autobusy linii 152. Swoje prace zakończą też wodociągowcy, którzy budowali przyłącze na ulicę Hemara. Dzięki temu na podstawową trasę wrócą też autobusy linii 314.

Kontynuacja remontów

Koniec wakacji nie oznacza jednak końca sezonu remontów. W planach są kolejne weekendowe frezowania, a rozpoczęte prace będą kontynuowane.

We wrześniu drogowcy dalej będą remontowali Modlińską pomiędzy ulicami Ćwiklińskiej a Mehoffera. Na razie prace prowadzone są na prawym pasie drogi i buspasie. Później wykonawca planuje ułożenie nowego asfaltu na całej szerokości remontowanego fragmentu.

Kontynuowany będzie również remont ulicy Połczyńskiej. Wykonawca kończy prace na jezdni w stronę granic Warszawy, od Foru Wola do Powstańców Śląskich. Później drogowcy przeniosą się z robotami na nitkę w stronę centrum.

Dalsze prace będą prowadzone również obok dawnego Pedetu na Woli, czyli u zbiegu Wolskiej, Młynarskiej i alei "Solidarności". W miejscu dawnego przejścia podziemnego, powstaje komplet pasów z przejazdami rowerowymi. Roboty są w całości finansowane przez inwestora prywatnego.