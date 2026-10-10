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Białołęka

"Leżał bezwładnie, widać było, że cierpi"

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Uratowany przez Ekopatrol łabędź
Ujście rzeki Długiej do Kanału Żerańskiego
Źródło wideo: Olek Klekocki/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Straż miejska
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Miał chore skrzydło i cierpiał. Warszawscy strażnicy miejscy uratowali łabędzia w pobliżu Kanału Żerańskiego. Mieszkańcy przez kilka dni zgłaszali, że ptak potrzebuje pomocy. Ale długo był nieuchwytny.

Mieszkańcy od kilku dni zgłaszali sprawę łabędzia ekopatrolowi straży miejskiej. Jednak za każdym razem, kiedy strażnicy dojeżdżali nad Kanał Żerański, ptak uciekał.

"Młody ptak z chorym skrzydłem, którego obecność potwierdzali kolejni, zatroskani o jego los Warszawiacy miał jeszcze dość siły, by zejść na wodę i odpłynąć. Wiadomo było jednak, że cierpi i w naturze może nie przeżyć" - opisali w komunikacie strażnicy miejscy.

"Miał już bardzo mało siły"

Wreszcie upór mieszkańców i strażników miejskich został nagrodzony. Załoga, która we wtorek podjęła zgłoszenie zastała obok miejsca, gdzie znajdował się łabędź dwie kobiety.

"To one zawiadomiły straż miejską. Ptak leżał bezwładnie na trawie. Od razu widać było, że cierpi" - zrelacjonowali funkcjonariusze.

Uratowany przez ekopatrol łabędź
Uratowany przez ekopatrol łabędź
Źródło zdjęcia: Straż miejska Warszawa

- Gdy zbliżaliśmy się do niego, próbował jeszcze się podnieść i uciekać. Miał jednak już bardzo mało siły. Widoczne były zaburzenia koordynacji i równowagi. Z trudem poruszał wiotką szyją - relacjonowała, cytowana w komunikacie prasowym, strażniczka biorąca udział w tej interwencji. - Przyspieszyliśmy kroku i kolega, bardzo delikatnie, nakrył łabędzia siatką, a później bezpiecznie włożyliśmy go do transportera - dodała.

Trafił do Ptasiego Azylu w zoo

Po 40 minutach ptak dojeżdżał już do warszawskiego zoo, gdzie został oddany pod opiekę specjalistów z Ptasiego Azylu.

Źródło: tvnwarzawa.pl
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Tagi:
Straż miejskazwierzęta w mieście
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