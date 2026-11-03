Bemowo W lodówce chował kilka rodzajów narkotyków Oprac. Katarzyna Kędra |

"To nie jest kiepski żart". Jak działa rynek narkotykowy w sieci Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa IV

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Policjanci już wcześniej podejrzewali, że mężczyzna będący w ich zainteresowaniu może przechowywać w mieszkaniu narkotyki.

Funkcjonariusze po wejściu od razu wyczuli charakterystyczny zapach zabronionych substancji i przystąpili do przeszukania. "W pokojach oraz w lodówce znaleźli ponad 200 gramów amfetaminy, marihuany i substancji psychotropowej w postaci NEP (N-etylonorpentedron)" - relacjonuje oficer prasowa policji na Bemowie podinspektor Marta Sulowska.

Narkotyki ukrywał w lodówce Źródło zdjęcia: KRP Warszawa IV

Był już karany za narkotyki

27-latek został zatrzymany. Grupa dochodzeniowo-śledcza przeprowadziła na miejscu oględziny. "Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że mężczyzna miał już wcześniej konflikt z prawem, był karany za posiadanie znacznej ilości narkotyków" - informuje policjantka.

Po zgromadzeniu materiału dowodowego przez śledczych zatrzymany mężczyzna został doprowadzony na przesłuchanie do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie. Podinspektor Sulowska wskazała, że podejrzany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, działając w warunkach recydywy. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Czynności w sprawie postępowania prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie.