W lodówce chował kilka rodzajów narkotyków
Policjanci już wcześniej podejrzewali, że mężczyzna będący w ich zainteresowaniu może przechowywać w mieszkaniu narkotyki.
Funkcjonariusze po wejściu od razu wyczuli charakterystyczny zapach zabronionych substancji i przystąpili do przeszukania. "W pokojach oraz w lodówce znaleźli ponad 200 gramów amfetaminy, marihuany i substancji psychotropowej w postaci NEP (N-etylonorpentedron)" - relacjonuje oficer prasowa policji na Bemowie podinspektor Marta Sulowska.
Był już karany za narkotyki
27-latek został zatrzymany. Grupa dochodzeniowo-śledcza przeprowadziła na miejscu oględziny. "Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że mężczyzna miał już wcześniej konflikt z prawem, był karany za posiadanie znacznej ilości narkotyków" - informuje policjantka.
Po zgromadzeniu materiału dowodowego przez śledczych zatrzymany mężczyzna został doprowadzony na przesłuchanie do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie. Podinspektor Sulowska wskazała, że podejrzany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, działając w warunkach recydywy. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na trzy miesiące.
Czynności w sprawie postępowania prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie.