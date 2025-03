Ciężarówka niczym pług. Tir pchał auto osobowe na trasie S8

Kolizja na trasie S8 Źródło: Kontakt24/ dolorek

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na trasie S8. - Auto wjechało bezpośrednio pod maskę tira - powiedział autor nagrania, które dostaliśmy na Kontakt24.

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy nagranie z trasy S8 w Warszawie, na którym widać, jak samochód osobowy wpada pod maskę tira i przesuwa się wraz z nim. Hamujący pojazd ciężarowy przesuwa auto niczym pług.

Autor nagrania zauważył sytuację, jadąc w przeciwnym kierunku. - Nagranie zostało zarejestrowane dzisiaj rano (w środę - red.), dokładnie o 7:17. Jechałem do pracy, kiedy zobaczyłem to zdarzenie. Auto wjechało bezpośrednio pod maskę tira, którego kierowca prawdopodobnie nawet go nie zauważył i nie poczuł, zaczął hamować dopiero po czasie. Myślę, że to się wydarzyło przy małej prędkości. Co do samego zdarzenia, zauważyłem dopiero samą końcówkę, później się dziwiłem, że to się nagrało - powiedział pan Przemysław, autor nagrania.